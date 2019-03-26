Происшествия

Во второй половине дня в понедельник, 25 марта, водолазам удалось найти на дне Каменского водохранилища (бывшего Днепродзержинского) тело 50-летнего мужчины, который вместе с товарищем не вернулся с рыбалки вечером 22 числа. Напомним, в тот день семья харьковчан (муж, жена и их взрослый сын) вместе со своим 35-летним земляком отправились с базы отдыха, расположенной в селе Орлик Кобеляского района Полтавской области, порыбачить. Они находились на двух моторных лодках. Когда начало темнеть, мать с сыном причалили к базе, куда вскоре должны были прибыть остальные члены компании. Однако их телефоны перестали отвечать, и женщина обратилась за помощью к спасателям и полицейским.

Перевернутая моторная лодка была обнаружена метрах в 50 от одного из небольших островов на следующее утро. Это было плохим знаком…

Тело поднятого со дна рыбака направлено на экспертизу для установления причин смерти, а поиски его младшего спутника продолжаются.

По информации управления по вопросам гражданской защиты населения Полтавской госадминистрации, спасатели, водолазы и их добровольные помощники из села Орлик, рядом с которым случилась трагедия, обследовали акваторию водохранилища на площади не менее 30 гектаров.

Не увенчались успехом и поиски тел четверых жителей Кременчуга, которые перевернулись на лодке-«казанке» поздно вечером 24 марта на Днепре. Трое парней и две девушки отдыхали в воскресный день на острове Шаломай с изрядным количеством спиртного, а на обратном пути к лодочной станции «Григорьевка» их лодка метрах в 150 от берега перевернулась. 18-летняя девушка поплыла к базе, а четверо ее друзей остались на месте. Добравшись на сушу, она сообщила о происшествии. Спасательная операция началась тут же, однако людей рядом с перевернувшейся лодкой найти не удалось. В числе погибших — сотрудник полиции.

— Они возвращались с острова, хотели посмотреть на красивый вид. Лодка качнулась, и они перевернулись, — передал слова выжившей девушки кум одного из пропавших ребят Кирилл. — Они все держались за лодку. Один из них не умел плавать. Девушка отпустила лодку и поплыла к берегу. Остальные остались. Но температура воды была всего 2 градуса…

По мнению начальника Кременчугского отдела гражданской защиты Владимира Корсуна, ребята погибли в результате так называемого сухого утопления — когда спазм перекрывает дыхательные пути, но при этом в легких остается воздух. В таких случаях тело может отнести далеко по воде.

Водолазам приходится очень сложно: вода не только холодная, но и темная — видимость не более 40 сантиметров. К тому же они обследуют обширную акваторию, поскольку тела могут находиться на значительно расстоянии от места утопления. Уже обследовано акваторию речки на площади 60 гектаров и дно Днепра на площади около полгектара. В поисковых работах задействовано 8 лодок и 23 человека из числа спасателей, водной полиции и водолазов.

Родственники исчезнувших просят подключиться к операции и кременчужан, имеющих квадрокоптеры. Они надеются, что с помощью дронов удастся быстрее обнаружить тела, которые, скорее всего, пока находятся на поверхности воды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве рыбаки обнаружили готовые к стрельбе гранатометы.

Фото с сайта управления ГСЧС в Полтавской области

Видео — «Громадське. Кременчук»

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