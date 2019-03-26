Вынесен приговор женщине-полицейскому, которая жестоко издевалась над пьяным на улице (видео)

Происшествия

Во вторник, 26 марта, был вынесен приговор инспектору патрульной полиции Сум, обвинявшейся в превышении власти и применении насилия. Три года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, а также лишение спецзвания лейтенанта полиции и трехлетний запрет занимать определенные должности — такой вердикт Заречный районный суд вынес за то, что женщина-полицейский издевалась над пьяным мужчиной, прикорнувшим на скамейке у дома. Ее сослуживец, присутствовавший при этом, отделался дисциплинарным взысканием, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталия Науменко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 13 мая прошлого года патруль полиции выехал на сообщение о пьяном мужчине, лежащем на лавочке у дома на улице Александра Анищенко в Сумах. На месте, пытаясь привести мужчину в чувство, лейтенант зачем-то начала бить его по ногам и оттаптывать пальцы на ногах, наступая каблуком и прокручивая, чтобы было больнее. Пару раз наступил на ногу мужчине и второй патрульный. Всё это снял на видео и выложил на YouTube местный житель Андрей Васильевич.

Во время мониторинга соцсетей скандальное видео было обнаружено сотрудниками Управления патрульной полиции Сумской области. После чего были установлены личности фигурантов и проведено служебное расследование, материалы которого передали в прокуратуру. Экспертиза установила, что потерпевшему были нанесены легкие телесные повреждения.

Во время суда обвиняемая своей вины сначала не признавала, утверждая, что просто хотела подвинуть ногу пьяного. Впрочем, позже таки созналась (поскольку на видео всё было прекрасно видно) и сказала, что поступила некрасиво. Но суд, вынося приговор, чистосердечным раскаянием это не признал.

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