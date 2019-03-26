Большая чистка: Facebook удалил около 2 тысяч страниц, связанных с Россией

Наука и технологии

В социальной сети Facebook были удалены 1907 страниц, связанных с Россией. В компании объяснили, что провели большую чистку среди российских пользователей из-за спам-атак и «скоординированного недостоверного поведения». Под последнее определение попадают организованные из России информатаки («набеги» троллей-комментаторов на страницы, массовые жалобы на нелояльного России пользователя за якобы неподобающий контент и тому подобные манипуляции общественным мнением в соцсетях).

В администрации Facebook подчеркнули, что удалили страницы не за контент, а именно за участие в спланированных атаках. В общей сложности были удалены 86 страниц, 64 аккаунта и 1757 групп, связанных с Россией. Администраторы Facebook обнаружили, что эти учетные записи создавались на фальшивое имя, а затем публиковали либо явный спам, либо избранные новости об Украине (новости подбирались на темы военного конфликта, коррупции, беженцев, крымского вопроса). В блоге Facebook опубликован пример одной из удаленных открытых групп.

Напомним, в 2018 году социальную сеть Facebook подвергли резкой критике за неспособность очиститься от экстремистского контента и пропаганды и за разглашение личных данных пользователей. После этого, разработчики исправились и провели ряд массовых «зачисток». Во время последней из них кроме российских страниц было удалено более 500 профилей из Ирана, а также страницы, связанные с Македонией и Косово. Суммарно были удалены 2632 страницы, группы и учетные записи.

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