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Порошенко уверен, что аграрный сектор должен быть в приоритете, — активисты
Активисты и представители общественных организаций, которые присоединились к инициативе #Команда_Порошенка, объявили о поддержке деятельности действующего президента в аграрной сфере. Об этом они сообщили на пресс-конференции в информационном агентстве «Украинские новости».
«Все мы знаем, какая экономическая ситуация сложилась в нашей стране в 2014 году. Вторжение российских оккупантов и аннексия важных для промышленности территорий нанесли тяжелый удар по экономике Украины. Однако в последнее время наблюдается экономический рост аграрного сектора, и у нашей страны появились все шансы сделать качественный рывок в этом направлении и стать аграрным лидером глобального масштаба. Это неоднократно подчеркивал и президент Петр Порошенко. Именно аграрная отрасль должна стать приоритетом для государства», — заявила общественная активистка Оксана Григорьева.
По словам активистки, в приоритете у Порошенко находится именно агропромышленный комплекс, а уже за ним идут IТ, машиностроение, инфраструктура, логистика и туризм.
«Сейчас владельцы паев получают в среднем лишь 52 евро за гектар, то есть вдвое меньше, чем государство, которое тоже предоставляет землю. Но благодаря правильным реформам эту цену можно повысить в 5 раз, что существенно улучшит жизнь фермеров. Кроме того, государству необходимо создать все условия, чтобы обеспечить крестьянам и фермерам быстрый и простой доступ к кредитам», — считает представитель «Команды Порошенко».
По словам активистов, в аграрной отрасли уже наблюдается оживление: появляются новые инвесторы, которые вкладывают деньги в развитие наших аграрно-промышленных предприятий, растет доверие к отечественным предприятиям, а крупные инвестиционные проекты являются сигналом для других иностранных инвесторов вкладывать деньги в украинскую экономику.
«В сентябре 2018 года саудовская инвестиционная компания SALIC приобрела большой украинский агрохолдинг „Мрия“. Также в морском порту „Южный“ был открыт первый пусковой комплекс зернового терминала глобального трейдера Cargill. Общая сумма инвестиций — 150 млн долларов. И таких примеров в нашей стране все больше», — говорит активист и общественный деятель Ярослав Черный.
По словам Черного, за прошлый год Украина собрала 70 млн тонн зерна и вошла в десятку крупнейших производителей зерна в мире, а также в тройку крупнейших экспортеров мира.
«Как отметил Порошенко, Украина есть и останется лидером в зерновом секторе, но этого недостаточно. Украина должна стать мировым лидером и в перерабатывающей промышленности. И именно на этом мы должны сконцентрироваться в будущем», — процитировал президента активист.
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