Украинская «молодежка» на Antalya Cup упустила победу над Латвией

Спорт

Во вторник, 26 марта, молодежная сборная Украины (U21) завершила в турецком Белеке выступления на международном турнире Antalya Cup, в котором также принимают участие «молодежки» Эстонии, Казахстана, Македонии и Латвии.

Вслед за победами над сверстниками из Македонии (3:1) и Казахстана (2:0) подопечные Руслана Ротаня (на фото) не удержали перевес в противостоянии с Латвией — 1:1 (Русин, 15 — Балодис, 90+1; на 65-й минуте наш голкипер парировал пенальти).

Результаты остальных поединков турнира: Эстония — Украина — 0:0 (эта встреча пошла в зачет состязаний только нашему сопернику), Казахстан — Латвия — 1:1, Македония — Латвия — 0:1, Казахстан — Эстония — 1:2.

Во вторник, 26 марта, будет сыгран последний матч Antalya Сup Эстония — Македония, по итогам которого определится победитель турнира. Эстонцы могут догнать «желто-синих» по очкам, но, чтобы обойти нашу команду и стать победителем Antalya Cup, им нужно разгромить соперника с разницей в четыре мяча (у Украины разница мячей — 6:2, у Эстонии — 2:1).

Положение команд: 1. Украина — 7 очков (3 матча); 2. Латвия — 5 (3); 3. Эстония — 4 (2); 4. Казахстан — 1 (3). 5. Македония — 0 (2).

Напомню, что официальный дебют нашей «молодежки» нового созыва состоится 6 сентября домашним поединком против соперников из Финляндии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины узнала соперников в отборочном цикле Евро-2021.

Фото ffu.ua



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter