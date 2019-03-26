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- 16:00 Украинская «молодежка» на Antalya Cup упустила победу над Латвией
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Украинская «молодежка» на Antalya Cup упустила победу над Латвией
Во вторник, 26 марта, молодежная сборная Украины (U21) завершила в турецком Белеке выступления на международном турнире Antalya Cup, в котором также принимают участие «молодежки» Эстонии, Казахстана, Македонии и Латвии.
Вслед за победами над сверстниками из Македонии (3:1) и Казахстана (2:0) подопечные Руслана Ротаня (на фото) не удержали перевес в противостоянии с Латвией — 1:1 (Русин, 15 — Балодис, 90+1; на 65-й минуте наш голкипер парировал пенальти).
Результаты остальных поединков турнира: Эстония — Украина — 0:0 (эта встреча пошла в зачет состязаний только нашему сопернику), Казахстан — Латвия — 1:1, Македония — Латвия — 0:1, Казахстан — Эстония — 1:2.
Во вторник, 26 марта, будет сыгран последний матч Antalya Сup Эстония — Македония, по итогам которого определится победитель турнира. Эстонцы могут догнать «желто-синих» по очкам, но, чтобы обойти нашу команду и стать победителем Antalya Cup, им нужно разгромить соперника с разницей в четыре мяча (у Украины разница мячей — 6:2, у Эстонии — 2:1).
Положение команд: 1. Украина — 7 очков (3 матча); 2. Латвия — 5 (3); 3. Эстония — 4 (2); 4. Казахстан — 1 (3). 5. Македония — 0 (2).
Напомню, что официальный дебют нашей «молодежки» нового созыва состоится 6 сентября домашним поединком против соперников из Финляндии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины узнала соперников в отборочном цикле Евро-2021.
Фото ffu.ua
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