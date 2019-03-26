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У Путина есть ядерное оружие: генерал оценил угрозу вторжения России в страны Балтии
Россия не отказывается от планов по «возвращению в лоно «русского мира» стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии, несмотря на то, что эти страны уже стали членами Евросоюза и Североатлантического альянса, а в странах Балтии размещены три сводные батальонные группы НАТО. Об этом бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе (2014−2017 гг.), генерал-лейтенант в отставке генерал Бен Ходжес заявил в интервью Констанину Эггерту для DELFI. Напомним, ранее Ходжес назвал причину, по которой вступление Украины в НАТО может затянуться.
По мнению Ходжеса, российская агрессия в Украине точно так же затрагивает Польшу, Литву, Беларусь, ведь Российская Федерация не рассматривает эти страны по отдельности.
«Когда я вижу, насколько непрозрачны военные учения, которые проводит Россия, то понимаю, почему они вызывают такое беспокойство у людей в Эстонии, Латвии, Литве. А есть еще ядерная угроза. Настораживает тот факт, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности почти шесть лет назад. Ведь речь идет о ракетах, которые могут долететь до стран Балтии и еще дальше, вглубь Европы», — подчеркнул бывший ТОП-военный, который принял участие в Вильнюсском форуме по безопасности (прошел 20−22 марта).
Напомним, известный политолог Андрей Окара рассказал «ФАКТАМ», почему, пока Путин готовит Россию к войне, на страну надвигаются хаос и безвластие.
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