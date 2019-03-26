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В центре Одессы охранник торгового центра набросился на подростка из-за того, что тот "не там сел" (фото)
Во вторник, 26 марта, одесская полиция начала расследование инцидента, произошедшего вечером 25 марта в самом центре города. В расположенном на Греческой площади торговом центре «Афина», в квартале от улицы Дерибасовской, охранник применил физическую силу и спецсредства к подростку. В результате медики констатировали у мальчика травмы.
О происшествии сообщила мать подростка Елена Наумкина, указав, что инцидент произошел в присутствии очевидцев. По словам матери, ее сын Ярик зашел в торговый центр «Афина» вместе со своими друзьями, чтобы купить еду. С собой у них были самокат и скейт. Дети решили подождать остальных друзей.
«Остановились поесть, — рассказывает Елена. — Ярик сел на пол… Подошел охранник, попросил выйти, так как нарушают порядок — не так сидят, не с тем пришли. Дети ответили, что выйдут через минуту, дождутся своих друзей. Сразу после этого подошел этот неадекват и матом потребовал выйти немедленно».
Дети встали и пошли к выходу, «бубня под нос о правах», а перед дверью охранник силой толкнул Ярика, и тот сильно ударился плечом. Когда подростки уже стояли на улице за дверью, охранник выбежал и брызнул в глаза пострадавшему слезоточивым газом из баллончика.
По предварительным данным, у мальчика — ожог роговицы.
Сразу после инцидента родители друзей Ярика начали снимать охранника на видео, пытаясь выяснить его имя. Но тот отказался назваться. Только постоянно спрашивал, насмехаясь: «Ну что, и где ваша полиция?!.»
Главный офис Приморского отдела Нацполиции располагается в какой-то сотне метров от торгового центра. Именно в этот отдел полиции обратилась мама потерпевшего подростка. Там ей сообщили, что напавший на ее сына — представитель охранного агентства «Зевс».
«Участковый принял мое заявление и уверил меня, что он знает этого охранника и что видео было изъято полицией. Охранник сбежал, участковый долго жаловался на охранную компанию „Зевс“ и говорил, что никто с ними ничего не может сделать», — сообщила мать Ярослава.
«Между подростком и мужчиной возник конфликт, в ходе которого последний распылил из баллончика вещество слезоточивого действия», — указывают в полиции.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Подобный инцидент произошел ранее в Киеве. Как сообщали «ФАКТЫ», в одном из торговых центров столицы охранник ударил по печени подростка.
Между тем в Харькове произошел совершенно вопиющий случай: там охранник супермаркета застрелил покупателя.
А в Кременчуге человек, отвечающий за охрану, помогал родным воровать продукты из супермаркета, в котором работал.
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