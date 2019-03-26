На Прикарпатье рецидивист рисовал свастики на стенах военкомата (фото)

Происшествия

К правоохранителям Прикарпатья обратился военный комиссар Богородчанского районного комиссариата с информацией о том, что неизвестные нарисовали краской на стенах военкомата свастики.



— Благодаря оперативности местной полиции правонарушитель через несколько часов был задержан. Им оказался 48-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, освободившийся в 2019 году, — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Между тем в районном центре «расписаны» фасады еще нескольких административных зданий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве, в одном из торговых центров на LED-лестнице появилась огромная свастика. Видео этого инцидента выложила в Facebook одна из посетительниц. Позже выяснилось, что виноваты хакеры, вмешавшиеся в систему управления картинкой на LED-экране.

«ФАКТЫ» также писали, что в Николаеве выяснили, кто стоял за осквернением памятника пограничникам. Оказалось, что свастику на памятнике в парке Победы рисовала пенсионерка.

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