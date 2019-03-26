26.86 / 27.12 30.35 / 30.79
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Прикарпатье рецидивист рисовал свастики на стенах военкомата (фото)

16:54 26 марта 2019 21
На Прикарпатье рецидивист рисовал свастики на стенах военкомата (фото)
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

К правоохранителям Прикарпатья обратился военный комиссар Богородчанского районного комиссариата с информацией о том, что неизвестные нарисовали краской на стенах военкомата свастики.

— Благодаря оперативности местной полиции правонарушитель через несколько часов был задержан. Им оказался 48-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, освободившийся в 2019 году, — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Между тем в районном центре «расписаны» фасады еще нескольких административных зданий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве, в одном из торговых центров на LED-лестнице появилась огромная свастика. Видео этого инцидента выложила в Facebook одна из посетительниц. Позже выяснилось, что виноваты хакеры, вмешавшиеся в систему управления картинкой на LED-экране.

«ФАКТЫ» также писали, что в Николаеве выяснили, кто стоял за осквернением памятника пограничникам. Оказалось, что свастику на памятнике в парке Победы рисовала пенсионерка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Киев
+5

Ветер: 6 м/с  3
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины