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Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой (фото)
Финалисты седьмого сезона популярного проекта «Зважені та щасливі» (СТБ), пара оранжевых, Алина Буць и Максим Письмиченко, впервые стали родителями! У них родилась дочь Алиса. Ранее известный психолог и телеведущая («Украина») Наталья Холоденко впервые показала новорожденную дочь.
В 2017 году Алина пришла на проект вместе с молодым человеком Максимом, который обещал сделать ей предложение, когда она похудеет. Вес Максима был 121 килограмм, а Алины — 125 килограммов. С таким весом девушка не могла бы выносить ребенка. Пара сбросила по 50 килограммов, дошла до финала, но им немного не хватило, чтобы победить в проекте. Зато на проекте Алина и Максим официально поженились и избавились от ненавистных килограммов.
— Первая мысль после возвращения из роддома — как мы жили без Алисы? — написала Алина на своей странице в социальной сети. — Как же я любила свою беременность, и как же я люблю свою любимую девочку сейчас. Эту любовь невозможно измерить, она не имеет границ! Спасибо Господу Богу, что он подарил нам такого долгожданного ребенка. Спасибо моему мужу Максиму, что он верил и вселял в меня эту веру — что ребенок у нас обязательно будет.
Известно, что канал СТБ завершает подготовку к съемкам девятого сезона проекта «Зважені та щасливі». Ранее известный украинский боксер и тренер шоу «Зважені і щасливі» Вячеслав Узелков рассказал правду о своем разводе с женой.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?