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Вблизи Кремля похитили кабель правительственной связи: в сети волна насмешек
Напротив в Москве неизвестные срезали и украли из технологического коллектора кабель правительственной связи. Инцидент произошел возле самого Кремля — у Большого Москворецкого моста в понедельник, 25 марта.
Заявление о краже фрагмента правительственной кабельной линии в полицию подал 34-летний москвич. Он сообщил, что в месте, где украли кабель, не ведется видеонаблюдение.
Тем не менее в полиции сообщение о краже подтвердили только 26 марта.
Отмечается, что в настоящее время на Большом Москворецком мосту проводится капитальный ремонт. Полицейские допросили рабочих строительной компании, просмотрели видеозаписи ближайших камер наблюдения. Сумма ущерба пока не установлена.
После появления информации в СМИ соцсети разразились волной насмешек.
«В Кремле искать не пробовали?», «Скажите, уже нашли украинский след? Народ переживает», «Россия в одном новостном заголовке», — пишут пользователи в Twitter.
А известный блогер с ником «Записки сумасшедшего» вспомнил ночь убийства Бориса Немцова в этом же районе.
«ФСО видела, как у Кремля украли кабель, а как у Кремля убили Немцова не видела!», — написал он.
Напомним, ранее в России бурно обсуждали планы властей смягчить наказание за коррупцию. Доклад, подготовленный минюстом, пока что внесли на рассмотрение правительства.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...