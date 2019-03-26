Украина

Кандидат в президенты Данилюк предложил поддержать в первом туре Порошенко и Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Александр Данилюк призвал избирателей не голосовать за других кандидатов, а выбирать в первом туре выборов президента Украины исключительно между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. По мнению лидера гражданского движения «Спільна справа», только таким образом можно помешать выходу Владимира Зеленского во второй тур.

По словам Данилюка, победа Зеленского скрывает в себе роковые угрозы для целостности государства.

Сам Данилюк, откровенно признается, что не рассчитывает выиграть президентскую гонку, а использует кандидатские возможности для противостояния попыткам российского реванша. По его убеждению, Россия планирует использовать выборы в Украине, чтобы привести к власти пророссийские силы.

На своей странице в Facebook Александр Данилюк заявил:

«Лидеры определены, и их имена известны. Зеленский с высокой вероятностью побеждает во втором туре и Тимошенко, и Порошенко. Единственный способ предотвратить его победу — это не голосовать за других кандидатов в президенты и уже в первом туре отдать свои голоса или Порошенко, или Тимошенко. Порошенко и Тимошенко в таком случае имеют примерно равные шансы на победу во втором туре.

… Я осознаю насколько всем нам надоели старые политики, но это не повод совершать коллективный суицид. Запрос на альтернативу в обществе колоссальный…".

Эксперт также призвал других кандидатов в президенты, которые не являются техническими кандидатами Владимира Зеленского, обратиться к своим избирателям с просьбой уже в первом туре выбирать между Порошенко и Тимошенко.

«До парламентских выборов еще есть время объединить настоящих, а не телевизионных патриотов и профессионалов, и „Спільна справа“ непременно примет самое активное участие в этом объединении», — заявил Александр Данилюк.

Для справки Александр Данилюк — кандидат в президенты Украины, один из участников Революции достоинства, лидер гражданского движения «Спільна справа», экс-советник министра обороны. С началом российско-украинской войны занимается вопросами национальной безопасности и противодействия российской гибридной агрессии. Возглавляет Центр оборонных реформ. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.



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