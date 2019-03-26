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Спорт

Превысил скорость на 100 км/час: известного футболиста задержали за вождение в пьяном виде

20:46 26 марта 2019 4
Габриэль Тамаш
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший футболист сборной Румынии Габриэль Тамаш (65 матчей и три мячей в ее составе), выступающий за израильский «Хапоэль» из Хайфы, угодил в очередной скандал. 35-летний защитник был задержан полицией после того, как в пьяном виде за рулем автомобиля превысил скорость более чем на 100 км/ч.

Во вторник, 26 марта, сотрудники дорожно-патрульной службы города Петах-Тиква заметили мчащийся на огромной скорости «Мерседес» и спустя некоторое время остановили его. Скорость автомобиля составляла 205 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч. Кроме того, у водителя обнаружили превышение содержания алкоголя в организме в три раза. В салоне вместе с ним находились две девушки.

*Пьяный Габриэль Тамаш мчался на своем «Мерседесе» со скоростью 205 км/час

Тамаш арестован до 27 марта: на этот день назначено судебное заседание по его делу, сообщают израильские СМИ.

Талантливый футболист давно известен своим пристрастием к алкоголю. Во многом из-за пагубного пристрастия Тамаша в свое время выгнали из сборной Румынии. За свою карьеру защитник умудрился поиграть в 14 клубах Румынии, Турции, России, Испании, Англии, Франции и Израиля (в частности, в бухарестком «Динамо», «Стяуа», «Галатасарае», московском «Спартаке», «Сельте», «Кардифф Сити»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяный Уэйн Руни загремел в США в полицейский участок.

Фото Getty Images, Twitter

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