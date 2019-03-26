Мир

У Кремля нет союзников: в США назвали главного военного противника России, и это не НАТО

Наибольшим вызовом для России, имеющей экономику, которая опирается исключительно на экспорт нефти, газа и оружия, является вовсе не НАТО, а Китай и исламский экстремизм. Такое мнение высказал американский генерал-лейтенант в отставке генерал Бен Ходжес в интервью Константину Эггерту для DELFI. Ранее он объяснил, как Путин фактически добился признания Крыма территорией России.

Он считает бессмысленной тактику Кремля сосредотачивать основные военные силы на самом безопасном — западном — участке границы, поскольку тем самым Москва сама провоцирует Китай к возобновлению военного противостояния, в котором у нее не окажется союзников.

Что же касается потенциального военного конфликта с НАТО, то, считает генерал, у России нет ни необходимого числа людей, ни необходимого количества техники, чтобы воевать с Альянсом.

Понимая это, в России делают ставку на раскол НАТО и ЕС. Там считают, что им достаточно провести блиц-операцию в Литве, других странах Балтии или Румынии.

Однако, подчеркивает Ходжес, главной силой Альянса остается его единство.

«Никто в Литве, Латвии или Эстонии не должен ни на секунду усомниться: испанцы, португальцы, итальянцы и все остальные стопроцентно придут на помощь своему союзнику», — подчеркивает он.

Напомним, ранее генерал оценил возможность вторжения России в страны Балтии.



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