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Дания за 10 минут отыграла три мяча на поле швейцарцев: видеообзоры матчей отбора к Евро-2020
Во вторник, 26 марта, финишировала весенняя часть отборочного цикла Евро-2020. Напомню, что сборная Украины в первых двух встречах в своей группе сыграла в гостях вничью с Португалией и благодаря автоголу соперника на 93-й минуте вырвала на выезде победу у Люксембурга.
Группа D
Швейцария — Дания — 3:3 (Фройлер, 19, Джака, 66, Эмболо, 76 — Йоргенсен, 84, Гюткьер, 88, Дальсгор, 90+3);
Видеообзор первого тайма
Ирландия — Грузия — 1:0 (Хурихейн, 36).
Положение команд: 1. Ирландия — 6; 2. Швейцария — 4; 3. Дания — 1 (1); 4. Гибралтар — 0; 5. Грузия — 0.
Группа F
Румыния — Фарерские острова — 4:1 (Дяк, 26, Кешеру, 29, 33, Пушкаш, 63 — Давидсен, 40, с пенальти);
Норвегия — Швеция — 3:3 (Йонсен, 41, Кинг, 59, Камара, 90+7 — Классон, 70, Квайсон, 86, 90+1);
Мальта — Испания — 0:2 (Мората, 31, 73).
Сборной Испании пришлось играть на Мальте без своего главного тренера Луиса Энрике, который, как сообщил официальный Twitter испанской федерации футбола, не смог руководить действиями команды «из-за форс-мажорных обстоятельств личного характера».
«Тренер, мы очень сожалеем о новостях. Мы надеемся, что все будет хорошо. Знайте, что команда с вами до самого конца. Сегодня мы выйдем на матч ради победы. Семья священна. Мы победим и для вас. Много сил и мужества вам. Обнимаем», — поддержал своего наставника в Twitter защитник команды Серхио Рамос.
И слова капитана «Реала» и сборной Испании не разошлись с делом, хотя победили гости на острове с довольно скромным счетом (при этом испанцы владели мячом 83,5 процента игрового времени!). Это вам не Испания — Мальта — 12:1 в 1983 году.
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
Положение команд: 1. Испания — 6; 2. Швеция — 4; 3. Румыния — 3; 4. Мальта — 3; 5. Норвегия — 1; 6. Фарерские острова — 0.
Группа J
Армения — Финляндия — 0:2 (Йенсен, 14, Сойри, 78);
Италия — Лихтенштейн — 6:0 (Сенси, 17, Верратти, 32, Квальярелла, 35, с пенальти, 45+3, с пенальти, Кин, 70, Паволетти, 76);
Лучший бомбардир серии А, форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла, реализовавший в поединке с аутсайдером два пенальти, в 36 лет и 54 дня стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии. Предыдущее достижение принадлежало Кристиану Пануччи, забивавшему за Италию в возрасте 35 лет и 62 дней.
Босния и Герцеговина — Греция — 2:2 (Вишча, 10, Пьянич, 15 — Фортунис, 64, с пенальти, Коловос, 85). На 65-й минуте у боснийцев удален Пьянич.
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
Положение команд: 1. Италия — 6; 2. Греция — 4; 3. Босния и Герцеговина — 4; 4. Финляндия — 3; 5. Армения — 0; 6. Лихтенштейн — 0.
Баталии квалификации Евро-2020 возобновятся летом. В частности, сборная Украины на «Арене Львов» сыграет с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).
Кстати, 26 марта в Праге состоялся товарищеский матч Чехия — Бразилия — 1:3 (Павелка, 37 — Фирмино, 49, Жезус, 83, 90), а в Танжере сборная Аргентины без Лионеля Месси в составе обыграла команду Марокко — 1:0 (Корреа, 83).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Швейцарии не помнит, как грузин спас ему жизнь во время матча.
Фото Blick. ch
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!