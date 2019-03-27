Отсидевший за убийство жены россиянин убил вторую супругу

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Жителя села Ныда Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа России подозревают в избиении жены до смерти. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 19 марта мужчина несколько раз ударил кулаком в лицо супругу. Женщина получила черепно-мозговую травму и внутричерепные кровоизлияния. Спустя два дня она умерла.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Он частично признал вину.

Известно, что ранее он был судим за причинение смерти по неосторожности первой супруге. Его детей от первого брака поместят в социальное учреждения «с целью определения их дальнейшей судьбы».

Издание напоминает, что согласно ежегодному отчету Всемирного банка Women, Business and the Law, россиянки оказались самыми незащищенными от насилия в мире: Россия получила ноль баллов в сфере защиты прав женщин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель Камчатки (РФ) убил лопатой супругу за пьянство: таким образом россиянин «наказал» жену за празднование 8 марта.

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