27 марта 2019

Каждый год в последних числах марта во всем мире отмечается Фиолетовый день (Purple Day). Много лет назад его придумала маленькая шотландская девочка Кессиди Меган. Страдая с рождения от эпилепсии, она решила показать всем вокруг, что больные этим неврологическим расстройством, в принципе, ничем не отличаются от других людей. Ну, разве что порой им приходится невыносимо страдать, не находя понимания среди окружающих.

А вспомнил я сегодня об этом Фиолетовом дне вот почему. На прошлой неделе мой старый товарищ Борис Андресюк, неожиданно для многих увлекшийся фотографией и за короткое время ставший признанным фотохудожником, выложил у себя в Facebook очередной репортаж из Намибии, где ему не так давно посчастливилось побывать со своей супругой Ларисой. Снимки, конечно же, потрясают. И насыщенностью красок, и невероятностью сюжетов, и умением автора подметить необычное в, казалось бы, традиционном.

Мне в Намибии, к сожалению, бывать не приходилось. Но один из снимков показался мне настолько знакомым, что я не поверил сам себе. Оказывается, изображённая на нем фантастически красивая дорога, словно сказочным ореолом, укрытая густо цветущими фиолетовыми деревьями, напомнила мне подобные картины, виденные ранее в австралийских городах Брисбене и Сиднее, где в своё время посчастливилось побывать с семьей.

Столь необычные деревья, создающие эффект фиолетовой пелены, густо накрывающей все сущее под ними, называются жакаранда (или джакаранда). Их родиной является Бразилия. Но в последнее время учеными принято считать, что наибольший расцвет они получили в Австралии. И именно в Брисбене и Сиднее! Из-за особенностей цветения жакаранду часто называют «фиалковым деревом». А ещё она является источником довольно ценной древесины, известной среди мастеров, как палисандровое дерево. Кстати, именно из палисандрового дерева был сделан генерал Лан Пирот, один из героев знаменитой сказки об Урфине Джюсе и его деревянных солдатах.

Между прочим, в Австралии дерево жакаранды принято считать символом мудрости. Может быть, поэтому мне показалась очевидной связь между этим удивительным растением и не менее удивительными людьми, отмечающими сейчас Фиолетовый день. Между прочим, к их числу в своё время принадлежали и такие знаменитости, как Юлий Цезарь, Винсент ван Гог, Фёдор Достоевский, Данте Алигьери и многие другие…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.