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Гламурную фотосессию модели испортил вторгшийся в кадр пенсионер с пивным животом (видео)
Сеть повеселила «величайшая фотобомба» всех времен. Один из пользователей Twitter выложил видеоролик, набравший за три дня уже более 19,2 миллиона просмотров. На кадрах видно гламурно позирующую на пляже привлекательную модель в красном купальнике-бикини. Неожиданно из моря выходит пенсионер с пивным животиком и, как пишет издание The Sun, с «озорной улыбкой» проходит на заднем плане, отвлекая внимание зрителей на себя.
«А он вполне себе ничего!», «Девушке надо было отодвинуться, чтобы мы могли его лучше разглядеть», «Сексуально! И девушка в бикини тоже неплохо выглядит» — веселились пользователи соцсети.
I give you the greatest photobomb of all time. pic.twitter.com/xUoaphdNxm
— Ryan Paisey (@RyanPaisey) 23 марта 2019 г.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!