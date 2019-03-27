Доллар и евро заметно подешевели: как долго будет укрепляться гривня

Деньги

После довольно заметного падения гривни на прошлой неделе на валютном рынке вновь наблюдается рост ее стоимости к доллару. На 27 марта Нацбанк установил официальный курс доллара на отметке 26,98 грн. То есть в течение последних семи дней гривня в официальном курсе отыграла 18 копеек, а с января 2019 года доллар подешевел на 1 гривню 17 копеек. Если на прошлой неделе финансисты не сомневались, что из-за предстоящих выборов курс доллара будет расти как минимум до конца марта, то уже сейчас аналитики видят: иностранные инвесторы спокойно вкладывают средства в покупку украинских облигаций внутреннего государственного займа, что положительно влияет на курс гривни.

— После стремительного подорожания с 13 по 20 марта доллар снова теряет в цене во всех сегментах валютного рынка — на 0,8−0,9 процента, — рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс снизился с 27,13 грн до 26,89 грн (минус 0,9 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», опустился с 27,145—27,170 до 27,02—27,05 грн (минус 0,08—0,9 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках изменились с 27,03—27,30 грн до 26,12—26,86 грн (минус 0,8 процента). На рынке безналичного доллара установился диапазон 26,3−27,3 грн, и доллар колеблется в этих границах под воздействием краткосрочных и, как правило, малозначительных факторов. Мы наблюдаем, что выход предвыборной гонки на финишную прямую никоим образом не дестабилизировал ситуацию на валютном рынке.

На ближайшее время, до окончания первого тура президентских выборов, мы ожидаем умеренной ревальвации гривни: на межбанке доллар может торговаться у отметки 26,8 грн, а наличный доллар в банках — 26,7−26,9 грн.

— Действительно, нынешняя неделя открылась уверенным подорожанием гривни, — считает начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Но уже во вторник, 26 марта, безналичная торговля на межбанке зафиксировала повышение курса доллара на 3 копейки — в рамках 26,97−26,99 грн. В течение дня цены уходили даже выше — до 27,0−27,03 грн за доллар, но после снова откатились. Удешевить валюту помогли иностранцы. Политические риски и президентские выборы их не пугают — они приняли участие в сегодняшнем размещении Минфином гривневых гособлигаций. И продавали доллар под покупку ОВГЗ.



— Курс гривни подрос, и с 25 марта доллар торгуется выше отметки в 27 гривен, — отмечает финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко. — Позитивным сигналом для украинской валюты стало заявление президента Петра Порошенко о том, что ситуация на украинском рынке позволяет отказаться от запланированного на 1 мая повышения цены на газ для населения.

Цены на американскую валюту заметно откатились и на наличном рынке. Во вторник, 26 марта, доллар вышел на отметку 26,83−27,20 грн. Средний курс продажи валюты людям в обменниках и кассах банков: минимальный — 26,77 грн за доллар, а максимальный — 27,30 грн.

Традиционно вместе с долларом изменилась и стоимость евро — она снизилась. Так, на 27 марта Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 30,46 грн. То есть с прошлого вторника евро потерял 38 копеек. Но в ближайшее время финансисты ожидают нового витка подорожания евро, так как на мировых биржах евро поднимается с начала текущей недели.

- Начиная с 25 марта курс евро на торгах в Европе приподнялся на 0,14 процента и достиг 1,1321 доллара за евро, — сообщил аналитик «Альпари» Владислав Антонов. — Таким образом, евро восстановился после пятничного (22 марта) провала благодаря понижению курса доллара к большинству ключевых валют. Сейчас доллар торгуется в минусе ко всем основным валютам, кроме японской иены. В лидерах роста австралийский и новозеландский доллары. На этом фоне не исключено увеличение курса евро до отметки 1,1340 доллара.

В обменных пунктах 27 марта евро покупали по 30,60−30,68 грн, а продавали — по 30,20—31,72 грн.

Напомним, что на прошлой неделе эксперты прогнозировали, что в ближайшее время наличный доллар может достигнуть 28 гривен.

«ФАКТЫ» также сообщали, что, по мнению аналитиков, до конца марта на украинском валютном рынке ожидается умеренное снижение курса доллара на наличном рынке и стабилизация на межбанке.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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