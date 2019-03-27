Найдена украденная 20 лет назад картина Пикассо стоимостью 25 млн евро (фото)

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В Нидерландах объявили о сенсационной находке — обнаружена в целости и сохранности украденная 20 лет назад картина Пабло Пикассо! Это знаменитый портрет музы великого художника Доры Маар «Бюст женщины», написанный в 1938 году. Эксперты оценивают шедевр в 25 миллионов евро.

Картину похитили в 1999 году на Антибских островах. Она находилась на яхте «Корал Айленд», принадлежавшей саудовскому миллиардеру шейху Абдулу Мохсену Абдуламалику аш-Шейху. Яхту поставили на ремонт. Этим и воспользовались неизвестные злоумышленники. Кто совершил кражу, полиция так и не выяснила.

В 2015 году ее исчезновением заинтересовался голландец Артур Бранд. У этого человека репутация Индианы Джонса в мире искусств. Бранд — известный охотник за украденными шедеврами. Он нашел уже более 200 произведений искусств! В их число входят картины Сальвадора Дали «Отрочество» и Тамары Лемпицкой «Женщина с мандолиной», а также византийская мозаика с изображением апостола Марка, которая была похищена из церкви на Кипре в 1970-е годы. Мозаика была создана 1600 лет тому назад.

Бранд рассказал журналистам, что нашел портрет Доры Маар благодаря своим связям в преступном мире Европы. О некой картине Пикассо давно ходили слухи. Ее использовали в качестве залога торговцы оружием и наркотиками в своих нелегальных сделках. Потом след портрета снова потерялся.

Артур предположил, что картину мог купить кто-то из частных коллекционеров, начавших собирать произведения живописи сравнительно недавно. Этот человек вряд ли понимал, что приобретает краденое. Бранд разослал ценителям изобразительного искусства письмо с подробным описанием «Бюста женщины» и фотографией.

Охотник за украденными шедеврами оказался прав. В начале марта с ним связались представители одного из коллекционеров. Они сообщили, что этот человек приобрел похожую картину. Сделка выглядела вполне законной, разве что способ оплаты, по настоянию продавца, был выбран не совсем легальный.

Артур Бранд и найденная им картина Пабло Пикассо

Бранд связался с правоохранительными органами Нидерландов. Ради спасения шедевра Пикассо была получена гарантия того, что нынешнего владельца портрета не подвергнут уголовному преследованию, и он сохранит анонимность. В итоге «Бюст женщины» привезли домой Бранду. Он живет в Амстердаме. Картина была упакована в простыню и черные мешки для мусора.

«Признаюсь, я повесил портрет Доры Маар на стену и любовался им до утра, пока картину не забрали представители страховой компании. Все полагали, что „Бюст женщины“ уже уничтожен. Именно это случается с 90% всех украденных произведений искусства, потому что их нельзя выставить на продажу…» — сказал Артур Бранд.

Напомним, Артур Бранд играл активную роль в скандале вокруг найденных в Украине картин, которые были украдены из музея города Хорн в Нидерландах.

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