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Хуже не будет: в России дали прогноз о будущем страны без Путина
Путинская Россия со временем придет к демократии, следуя общемировой тенденции — по миру постепенно распространяются демократические системы и идеи. В этом уверен крупнейший исследователь «путинизма» Игорь Эйдман.
Тем не менее, он подчеркивает, что процесс не будет быстрым, и будут возможны временные откаты назад. Возможно, что путинский режим в том или ином виде некоторое время сохранится и после Путина, но хуже, чем при нем, в любом случае не будет.
Известный социолог считает, что в сегодняшней России личность Путина является определяющей и курс страны зависит от его комплексов, усвоенных еще в чекистской юности стереотипов,
«Поэтому, когда он уйдет, как было после ухода Сталина, я думаю, будет как раз откат от этого радикального путинизма к какому-то более умеренному», — заявил Эйдман «ФАКТАМ».
Полный текст интервью с Игорем Эйдманом читайте в статье «Путина сбросят те, кто его туда возносил: Игорь Эйдман о будущем России, Крыма и Донбасса».
Напомним, в первой части интервью Эйдман предрек Путину политический крах.
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