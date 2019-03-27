«Ворскла» объявила об отставке главного тренера

Спорт

Полтавская «Ворскла» официально объявила об отставке 43-летнего главного тренера команды Василия Сачко, возглавлявшего «бело-зеленых» с июня 2013 года (пять лет, 9 месяцев и 15 дней).

Как сообщает официальный сайт клуба, в среду, 27 марта, тренер и руководство клуба провели встречу, на которой приняли решение не продлевать сотрудничество, досрочно расторгнув соглашение. Напомню, что «Ворскла» по итогам первой части состязаний в премьер-лиге не смогла пробиться в топ-шестерку.

Еще будучи футболистом, Василий Сачко завоевал в 2009-м с полтавчанами Кубок Украины (забил победный мяч в ворота «Шахтера»), а на тренерском поприще трижды играл с «Ворсклой» в еврокубках и в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата Украины.

В ближайшее время команде, перед которой у клуба серьезные задолженности по зарплате, будет представлен новый наставник. Свой следующий матч в рамках премьер-лиги «Ворскла» проведет 2 апреля во Львове против «Карпат».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол с пенальти на 90-й минуте лишил «Ворсклу» путевки в топ-шестерку премьер-лиги.

Фото ФК «Ворскла»





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