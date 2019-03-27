Евровидение оказалось под угрозой срыва: названа причина

Шоу-бизнес

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной может сорвать проведение песенного конкурса «Евровидение-2019», который в этот году должен состояться в Тель-Авиве. Об этом пишет The Jerusalem Post. Напомним, в минувшую пятницу, израильские военные сообщили, что начали наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет с территории палестинского приморского анклава в сторону Тель-Авива.

При этом, принимающая сторона конкурса в Израиле — Израильская корпорация телерадиовещания (KAN) — не имеет конкретного плана действий на случай угрозы во время проведения полуфиналов и финала конкурса. В компании это объяснили тем, что ракеты с территории Газы могут появиться в любое время, без предупреждения или ожидания.

В свою очередь официальные представители Европейского вещательного союза (EBU) подчеркнули, что «охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение» и отметили, что продолжают внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле.

Стоит отметить, что за 63 года «Евровидение» не отменяли ни разу.

Напомним, победительница национального отбора на «Евровидение-2019» MARUV отправляется на гастроли в Россию. Певица призналась, что на «Евровидении» поддерживает Лазарева.

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