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Блеснувшие бюстом и ногами Кардашьян произвели фурор сразу по обе стороны Атлантики (фото)
В Лос-Анджелесе состоялась вечеринка в честь 75-летия знаменитой американской певицы Дайаны Росс. Сама именинница была на своем празднике в платье смелого оранжевого цвета. В числе ее гостей были представители семейства Кардашьян-Дженнер, затмившие всех прочих приглашенных. На день рождения звезды явилась сама матриарх клана — 63-летняя Крис Дженнер. Она была в блестящем зеленом платье с высоким разрезом, открывающем ногу.
Как сообщает Daily Mail, ее старшая 39-летняя дочь Кортни прибыла в блестящем сером брючном костюме — с одетым на голое тело просторным пиджаком в стиле оверсайз, в вырез которого был виден черный бюстгальтер и значительная часть груди телезвезды.
Но самой эффектной в этот вечер выглядела 34-летняя Хлое Кардашьян. Недавно расставшаяся с изменившим ей бойфрендом Тристаном Томпсоном красотка решила ва-банк и продемонстрировать сразу и ноги, и бюст. Она выбрала золотистое платье с разрезом и глубоким декольте. При этом покрасившаяся в блондинку Хлое сделала пышную прическу из мелких кудряшек- в стиле самой Дайаны Росс.
Между тем 38-летняя Ким Кардашьян произвела фурор по другую сторону Атлантике. Светская львица, которая сейчас находится в Париже, отправилась на ужин в фешенебельный ресторан Ferdi, нарядившись в полностью прозрачный сверкающий комбинезон, надев под него для приличия боди темного цвета. Ноги при этом оставались практически полностью обнаженными. Сверху американка накинула макси-жакет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Кардашьян удивила новым нелепо-откровенным нарядом.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..