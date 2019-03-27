Легкие рецепты блюд для худеющих от известного артиста, который стал… шеф-поваром (фото)

Стиль жизни

Евгений Паперный умеет удивлять. Сегодня он играет шеф-повара в новом спектакле «Лазанья по-французски», который имеет большой успех у зрителей. Актер признается, что и в жизни любит готовить. Своими кулинарными шедеврами не раз угощал Константина Степанкова, Аду Роговцеву, Ивана Гаврилюка, Николая Рушковского, Владимира Этуша. А еще коллеги и зрители отмечают, что Евгений Паперный всегда в отличной форме. О том, какие блюда не навредят фигуре, артист рассказал «ФАКТАМ».

— В спектакле «Лазанья по-французски» я играю шеф-повара, а роль моей жены-поварихи исполняет Тамара Яценко, — рассказывает Евгений Паперный. — Так что вот такое необычное у меня амплуа. Правда, пока искусством приготовления этого блюда я не овладел. Но знаю много других замечательных рецептов. Например, омлета с томатами. Готовится он легко и быстро. А вкус непревзойденный!

Омлет с помидорами и ветчиной 2−3 помидора очистить от кожицы и потомить на сковороде на сливочном масле. Кубиками нарезать нежирную ветчину (100−150 граммов). 4 яйца взбить в миксере с подогретым молоком (примерно полстакана). Залить этой смесью томаты с ветчиной. Поджарить. И приятного аппетита!

— Вкусно! Но ведь много калорий!

— Во-первых, ветчину нужно брать нежирную. Во-вторых, есть небольшими порциями. От десерта лучше и вовсе отказаться. К примеру, я сейчас на гастролях в Харькове. С коллегами мы пообедали. Взяли грибной супчик, котлеты из толстолобика. Они еще и сладкое заказали, а я вышел на улицу, дышу воздухом и жду их. До спектакля еще четыре часа. Непосредственно перед выходом на сцену мы не едим. А после спектакля будет ужин. На ночь, говорят, есть нельзя. Но мы потратим столько энергии, что поесть немного — не такой уж грех.

Как-то в Киев на гастроли приехала труппа французского театра. И вот что интересно. Мы-то думали, что они, раз такие изящные, едят мало. Но ошиблись. После спектакля французы со стола буквально всё смели! Работа держит артистов в форме как ничто другое. Когда у меня стало меньше физических нагрузок (а я раньше такое вытворял на сцене и на съемочной площадке, что не передать), набрал десять килограммов. Роли стали более солидные. Я начал играть кабинетных директоров, боссов, депутатов… Правда, после новогодних праздников сбросил несколько килограммов.

— Как же вам удалось?

— Я не увлекаюсь едой, хотя моя жена Таня очень хорошо готовит. Ем мало. Немного «поклевал» — и достаточно. Раньше ел гораздо больше, но ритм жизни позволял мне оставаться в форме, сколько бы ни ел. Вообще жратва идет от безделья. Когда делать нечего, начинаешь маяться. И если ты дома, не можешь пройти мимо холодильника. А там всегда что-то вкусненькое: рассольник, борщ с грибами или, к примеру, гороховый суп. Что-то готовит Таня, что-то — я.

* Евгений Паперный: «Моя жена Таня прекрасно готовит, и я люблю это делать» (Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)

— Поделитесь любимым рецептом?

— С удовольствием! Например, рецептом постного борща. Без первого я не могу обойтись ни дня.

Постный борщ с грибами Белые сухие грибы замочить. Нарезать картошку и бросить в кипящую воду, затем — капусту. Натереть на терке свеклу и морковь, мелко порезать лук. На постном масле обжарить лук, затем добавить свеклу и морковь, а спустя время — томатную пасту. Содержимое сковородки бросаете в кастрюлю с картошкой и капустой. Грибы порезать и обжарить, поместить в кастрюлю. Посолить и приправить специями по вкусу.

— Хлеб едите?

— Да, ем. Раньше предпочитал черный украинский и бородинский. А сейчас люблю белый. Причем чаще покупаю бездрожжевой. Что же касается блюд, также люблю готовить картофельное пюре, салат из всевозможной зелени, редиса, огурцов и томатов, поперченный и заправленный душистым подсолнечным или оливковым маслом с соком лимона. Можно использовать и сметану. А если к этому всему запечь фаршированного зеленью, луком и приправами карпа — это просто объедение.

Всегда был рыбаком — с юности. Когда только пришел работать в театр, помню, позвал к себе на день рождения коллег. И как начались за столом разговоры о театре! Я был возмущен. Обратился ко всем: «Мы можем хоть сегодня не говорить о работе?» Не получилось. Коллеги помолчали полчаса, а потом снова начали. После этого я стал готовить на день рождения лещей. Они были огромные, килограмма по четыре! Все были в восторге. Начинали есть, а в этой рыбе столько костей, что говорить было некогда. Смаковали молча. А я шутил: «Главное — не подавитесь! Нам ведь еще с вами вместе работать». А еще я делаю потрясающие пельмени. Тесто у меня получается такое тонкое, полупрозрачное. В магазине таких не купишь. Гости всегда это отмечают.

— Сладкого вообще не едите?

— Редко. Раз в месяц покупаю тортик. А вот во Франции на десерт подают сыры. Мы с Таней несколько лет назад поехали в Париж, попали в гости к знакомой. Она нас кормила, поила, а напоследок предложила деликатесные сыры. Сортов десять на огромной тарелке! Я когда это все увидел, не удержался от вопроса: «Слушайте, а почему вы это сразу не подали?»

— Что бы вы посоветовали читателям «ФАКТОВ», которые желают к лету сбросить лишние килограммы?

— Вставайте из-за стола с чувством, что вы еще не наелись. Через минут двадцать это ощущение пройдет, останется легкость, хорошее самочувствие. А если вы покидаете стол, пыхтя от сытости, — это серьезная угроза не только внешнему виду, но и здоровью.

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