- 8:27 Том Круз запретил своей бывшей жене Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына
- 8:18 YouTube удалил видео Юрия Дудя и Леонида Парфенова: названа причина
- 8:04 В Казахстане могут появиться свои "ДНР"-"ЛНР": что происходит в этой стране после отставки Назарбаева
- 7:51 Чиханье, зуд в носу, слезотечение: как бороться с аллергией на цветочную пыльцу и споры плесени
- 7:50 Взрывы и пожар в Кропивницком: появились свежие фото и видео с места ЧП
- 7:45 Синоптики рассказали, когда уйдут снегопады и где ожидать засухи
- 7:28 "Плати или выходи": во Львове маршрутчик выгнал школьницу из автобуса
- 7:27 Легкие рецепты блюд для худеющих от известного артиста, который стал… шеф-поваром
- 6:50 Медики рассказали, чем опасен для здоровья переход на летнее время
- 6:25 До тридцати градусов тепла в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны
Легкие рецепты блюд для худеющих от известного артиста, который стал… шеф-поваром (фото)
Евгений Паперный умеет удивлять. Сегодня он играет шеф-повара в новом спектакле «Лазанья по-французски», который имеет большой успех у зрителей. Актер признается, что и в жизни любит готовить. Своими кулинарными шедеврами не раз угощал Константина Степанкова, Аду Роговцеву, Ивана Гаврилюка, Николая Рушковского, Владимира Этуша. А еще коллеги и зрители отмечают, что Евгений Паперный всегда в отличной форме. О том, какие блюда не навредят фигуре, артист рассказал «ФАКТАМ».
— В спектакле «Лазанья по-французски» я играю шеф-повара, а роль моей жены-поварихи исполняет Тамара Яценко, — рассказывает Евгений Паперный. — Так что вот такое необычное у меня амплуа. Правда, пока искусством приготовления этого блюда я не овладел. Но знаю много других замечательных рецептов. Например, омлета с томатами. Готовится он легко и быстро. А вкус непревзойденный!
Омлет с помидорами и ветчиной
2−3 помидора очистить от кожицы и потомить на сковороде на сливочном масле. Кубиками нарезать нежирную ветчину (100−150 граммов). 4 яйца взбить в миксере с подогретым молоком (примерно полстакана). Залить этой смесью томаты с ветчиной. Поджарить. И приятного аппетита!
— Вкусно! Но ведь много калорий!
— Во-первых, ветчину нужно брать нежирную. Во-вторых, есть небольшими порциями. От десерта лучше и вовсе отказаться. К примеру, я сейчас на гастролях в Харькове. С коллегами мы пообедали. Взяли грибной супчик, котлеты из толстолобика. Они еще и сладкое заказали, а я вышел на улицу, дышу воздухом и жду их. До спектакля еще четыре часа. Непосредственно перед выходом на сцену мы не едим. А после спектакля будет ужин. На ночь, говорят, есть нельзя. Но мы потратим столько энергии, что поесть немного — не такой уж грех.
Как-то в Киев на гастроли приехала труппа французского театра. И вот что интересно. Мы-то думали, что они, раз такие изящные, едят мало. Но ошиблись. После спектакля французы со стола буквально всё смели! Работа держит артистов в форме как ничто другое. Когда у меня стало меньше физических нагрузок (а я раньше такое вытворял на сцене и на съемочной площадке, что не передать), набрал десять килограммов. Роли стали более солидные. Я начал играть кабинетных директоров, боссов, депутатов… Правда, после новогодних праздников сбросил несколько килограммов.
— Как же вам удалось?
— Я не увлекаюсь едой, хотя моя жена Таня очень хорошо готовит. Ем мало. Немного «поклевал» — и достаточно. Раньше ел гораздо больше, но ритм жизни позволял мне оставаться в форме, сколько бы ни ел. Вообще жратва идет от безделья. Когда делать нечего, начинаешь маяться. И если ты дома, не можешь пройти мимо холодильника. А там всегда что-то вкусненькое: рассольник, борщ с грибами или, к примеру, гороховый суп. Что-то готовит Таня, что-то — я.
* Евгений Паперный: «Моя жена Таня прекрасно готовит, и я люблю это делать» (Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)
— Поделитесь любимым рецептом?
— С удовольствием! Например, рецептом постного борща. Без первого я не могу обойтись ни дня.
Постный борщ с грибами
Белые сухие грибы замочить. Нарезать картошку и бросить в кипящую воду, затем — капусту. Натереть на терке свеклу и морковь, мелко порезать лук. На постном масле обжарить лук, затем добавить свеклу и морковь, а спустя время — томатную пасту. Содержимое сковородки бросаете в кастрюлю с картошкой и капустой.
Грибы порезать и обжарить, поместить в кастрюлю. Посолить и приправить специями по вкусу.
— Хлеб едите?
— Да, ем. Раньше предпочитал черный украинский и бородинский. А сейчас люблю белый. Причем чаще покупаю бездрожжевой. Что же касается блюд, также люблю готовить картофельное пюре, салат из всевозможной зелени, редиса, огурцов и томатов, поперченный и заправленный душистым подсолнечным или оливковым маслом с соком лимона. Можно использовать и сметану. А если к этому всему запечь фаршированного зеленью, луком и приправами карпа — это просто объедение.
Всегда был рыбаком — с юности. Когда только пришел работать в театр, помню, позвал к себе на день рождения коллег. И как начались за столом разговоры о театре! Я был возмущен. Обратился ко всем: «Мы можем хоть сегодня не говорить о работе?» Не получилось. Коллеги помолчали полчаса, а потом снова начали. После этого я стал готовить на день рождения лещей. Они были огромные, килограмма по четыре! Все были в восторге. Начинали есть, а в этой рыбе столько костей, что говорить было некогда. Смаковали молча. А я шутил: «Главное — не подавитесь! Нам ведь еще с вами вместе работать». А еще я делаю потрясающие пельмени. Тесто у меня получается такое тонкое, полупрозрачное. В магазине таких не купишь. Гости всегда это отмечают.
— Сладкого вообще не едите?
— Редко. Раз в месяц покупаю тортик. А вот во Франции на десерт подают сыры. Мы с Таней несколько лет назад поехали в Париж, попали в гости к знакомой. Она нас кормила, поила, а напоследок предложила деликатесные сыры. Сортов десять на огромной тарелке! Я когда это все увидел, не удержался от вопроса: «Слушайте, а почему вы это сразу не подали?»
— Что бы вы посоветовали читателям «ФАКТОВ», которые желают к лету сбросить лишние килограммы?
— Вставайте из-за стола с чувством, что вы еще не наелись. Через минут двадцать это ощущение пройдет, останется легкость, хорошее самочувствие. А если вы покидаете стол, пыхтя от сытости, — это серьезная угроза не только внешнему виду, но и здоровью.
Ранее оригинальными рецептами легких салатов для худеющих с «ФАКТАМИ» поделилась известная украинская актриса Лариса Кадочникова, знакомая миллионам зрителей по главной роли в фильме Сергея Параджанова «Тени забытых предков».
А кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, как разнообразить меню во время Великого поста, и поделился рецептами простых блюд.
Фото в заголовке автора
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!