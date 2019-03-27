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Подруга Криштиану Роналду снова беременна, — СМИ (фото)
Португальское издание Correio da Manha утверждает, что подруга знаменитого футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова ждет ребенка.
Слухи родились после фотографии, сделанной на лиссабонском стадионе «Да Луш» во время отборочного поединка Евро-2020 Португалия — Сербия (по иронии судьбы, Криштиану в этой игре получил травму).
Джорджина присутствовала на матче в сопровождении сестры и матери Роналду, и ее округлившийся живот может свидетельствовать о третьем-четвертом месяце беременности.
Напомню, что у 25-летней Джорджины Родригес, которая недавно потеряла отца, уже есть дочь от Криштиану Роналду. В ноябре 2017-го она родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у Криштиану Роналду четверо детей — трое старших от суррогатных матерей.
*"Фан-клуб" туринского «Ювентуса»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мячом, которым Криштиану Роналду оформил хет-трик в Лиге чемпионов, играет его маленькая дочь.
Фото Instagram
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