Подруга Криштиану Роналду снова беременна, — СМИ (фото)

Спорт

Португальское издание Correio da Manha утверждает, что подруга знаменитого футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова ждет ребенка.

Слухи родились после фотографии, сделанной на лиссабонском стадионе «Да Луш» во время отборочного поединка Евро-2020 Португалия — Сербия (по иронии судьбы, Криштиану в этой игре получил травму).

Джорджина присутствовала на матче в сопровождении сестры и матери Роналду, и ее округлившийся живот может свидетельствовать о третьем-четвертом месяце беременности.

Напомню, что у 25-летней Джорджины Родригес, которая недавно потеряла отца, уже есть дочь от Криштиану Роналду. В ноябре 2017-го она родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у Криштиану Роналду четверо детей — трое старших от суррогатных матерей.

*"Фан-клуб" туринского «Ювентуса»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мячом, которым Криштиану Роналду оформил хет-трик в Лиге чемпионов, играет его маленькая дочь.

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