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- 11:56 В Крыму появился герб Украины и надпись "Россия — оккупант": опубликовано фото
В Крыму появился герб Украины и надпись "Россия — оккупант": опубликовано фото
В аннексированном Севастополе неизвестные напомнили о принадлежности Крыма Украине, изобразив граффити-герб Украины.
«Севастополь, 26.03.19», — написал автор фото, блогер Сектор Крыма.
Кроме герба, неизвестный художник сделал и надпись «Россия — оккупант».
«Красавцы. Держитесь в Севасе, Украина вас любит и ждет домой!!! Слава Украине», — написал в комментариях пользователь Станислав Стогний.
Севастополь,— Сектор Крыма (@SectorCrimea) 26 марта 2019 г.
26.03.19pic.twitter.com/lfe581F9kt
Напомним, в Симферополе оккупанты в ночь на 27 марта устроили массовые обыски в домах активистов «Крымской солидарности». В соцсетях сообщили о задержаниях. Официально акция российских силовиков была направлена против приверженцев запрещенного в России движения «Хизб-ут-Тахрир».
А тем временем в Ялте подросток стал жертвой российской пропаганды, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве.
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