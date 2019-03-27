Украина

В Крыму появился герб Украины и надпись "Россия — оккупант": опубликовано фото

В аннексированном Севастополе неизвестные напомнили о принадлежности Крыма Украине, изобразив граффити-герб Украины.

«Севастополь, 26.03.19», — написал автор фото, блогер Сектор Крыма.

Кроме герба, неизвестный художник сделал и надпись «Россия — оккупант».

«Красавцы. Держитесь в Севасе, Украина вас любит и ждет домой!!! Слава Украине», — написал в комментариях пользователь Станислав Стогний.

Напомним, в Симферополе оккупанты в ночь на 27 марта устроили массовые обыски в домах активистов «Крымской солидарности». В соцсетях сообщили о задержаниях. Официально акция российских силовиков была направлена против приверженцев запрещенного в России движения «Хизб-ут-Тахрир».

А тем временем в Ялте подросток стал жертвой российской пропаганды, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве.

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