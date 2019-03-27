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- 12:01 Бывшего министра обороны СССР приговорили к 10 годам за ввод войск в Литву в 1991 году
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Бывшего министра обороны СССР приговорили к 10 годам за ввод войск в Литву в 1991 году
Бывший министр обороны Советского Союза 94-летний Дмитрий Язов заочно приговорен судом в Вильнюсе к длительному тюремному сроку за военные преступления в январе 1991 года. Тогда советские военные силой попытались вернуть в СССР провозгласившую свою независимость Литву. Ранее сообщалось, что в рамках этого дела первый президент СССР Михаил Горбачев получил повестку Вильнюсского окружного суда, который обязал его явиться в качестве свидетеля по делу о «кровавом воскресенье в Вильнюсе».
Как сообщает BNS, в январе 1991 года во время штурма российским спецназом телецентра погибли 14 человек, более 700 получили ранения. Сообщается, что по этому делу виновными были признаны десятки бывших советских чиновников. Так, экс-министр обороны Язов был приговорен к 10 годам заключения, экс-руководитель вильнюсского гарнизона Владимир Учопчик — к 14 годам, а бывший офицер КГБ Михаил Головатов — к 12 годам лишения свободы. В целом, обвинения были выдвинуты 67 нынешним гражданам России, Белоруссии и Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2011 году Литовский сейм проголосовал за резолюцию, в которой содержится призыв к правительству официально обратиться к России с требованием выплатить компенсацию лицам, пострадавшим в ходе трагических событий 11−13 января 1991г, когда советские войска штурмом взяли телецентр в Вильнюсе. В Литве 13 января теперь отмечается как День защитников свободы
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