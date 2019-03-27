Мир

В России уже готовятся не признавать выборы в Украине, хотя до них еще четыре дня

Фракция Либерально-демократической партии России поспешила внести в Госдуму проект заявления о непризнании президентских выборов в Украине. Соратники Владимира Жириновского еще до проведения выборов в Украине уверены, что они пройдут с массовыми нарушениями, с применением «грязных избирательных технологий», сообщает УНИАН.

И вообще, по мнению депутатов, проведение в нашей стране честной и политически ответственной избирательной кампании «невозможно», прежде всего в условиях «поощрения западными спонсорами антироссийской политики».

В заявлении решительно осуждаются деструктивные действия украинских властей в ходе проведения выборов президента.

В итоговой части документа говорится, что выборы «не могут быть признаны действительными, состоявшимися и легитимными», пока в Украине не прекратит деятельность «незаконный режим».

Напомним, выборы в Украине в 2019 году впервые пройдут без пристального внимания со стороны российских наблюдателей. Также стало известно, в каком кандидате на выборах в Украине больше других заинтересован Путин.

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