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В Одессе «недовольный клиент» угнал такси, выбросив водителя из машины (фото)
ЧП произошло в Одессе в ночь на среду, 27 марта. Приехав по вызову на одну из городских улиц, таксист увидел захмелевшую компанию и отказался везти клиента. Возмущенный заказчик набросился на водителя, выкинул его из машины, сел за руль и… был таков. 24-летний пострадавший сразу обратился в Суворовский отдел полиции.
«Для задержания правонарушителя в действие был введен оперативный план „Перехват“, — сообщили в полиции. - Разыскиваемый автомобиль и его похитителя патрульные обнаружили и заблокировали в Лиманском районе Одесской области».
Злоумышленнику, которым оказался 25-летний одессит, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье «Незаконное завладение транспортным средством». Фигурант задержан.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве полиция задержала подозреваемого в зверском убийстве водителя Uber. Гражданин Беларуси 1990 года рождения находился в розыске в своей стране за мошенничество, а в последнее время проживал в Киеве. Он признался, что совершил преступление ради денег.
«ФАКТЫ» также рассказывали о зверском убийстве таксиста в Бердянске. Там преступник попался на камеры видеонаблюдения.
Другой случай с таксистом произошел недавно в Киеве: водитель такси ограбил клиента-иностранца, вырвав у него кошелек с деньгами, и попытался скрыться на автомобиле. Во время бегства он наехал на женщину-гида, затем несколько раз ударил ее, после чего скрылся.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..