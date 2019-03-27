Политика

Во второй тур проходят Порошенко и Зеленский, Тимошенко уже не преодолеть отрыв, — социологи

Менее чем за неделю до дня голосования 31 марта наибольшей поддержкой населения пользуются Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Таковы результаты общенационального исследования, которое провел Центр социальних и маркетинговых исследований «Социс». Юлия Тимошенко занимает третье место в президентской гонке.

В ходе исследования респондентам было предложено сделать собственный прогноз, кто станет следующим президентом Украины (вопрос: «Независимо от того, за кого вы собираетесь голосовать, кто из следующих кандидатов, по вашему мнению, победит?») Голоса в пользу обоих лидеров предвыборной гонки разделились практически поровну: в победу Зеленского верят 28,5% респондентов, в победу Порошенко — 25,7% опрошенных. Победу Тимошенко прогнозируют лишь 12,7% опрошенных — такой отрыв ей уже не преодолеть. Ни один из прочих кандидатов не получает показатели выше 5%.

В целом 16,6% избирателей на данный момент еще не знают, за кого отдадут свой голос в день выборов. Среди тех, кто не определился, поддержку практически поровну разделили Порошенко и Зеленский.

Исследование проводилось с 20 по 25 марта 2019 года. Опрошены 2 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативная для населения Украины возрастом от 18 лет по такими показателями как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования +/- 2,1%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента с использованием планшетов.

Исследование было проведено в рамках подготовки к проведению экзитпола центра «Социс».

Экзитпол будет проведен в день голосования 31 марта на 430 избирательных участках во всех областях Украины (в т. ч. Киеве), объем выборки — 15 000 респондентов.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter