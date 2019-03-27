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Отключили интернет: в сети показали массовые столкновения с полицией в Ингушетии
В столице Ингушетии (Россия) Магасе силовики несколько раз пытались разогнать участников массовой акции протеста. Люди протестовали против внесения изменений в закон о проведении референдумов. Ранее сообщалось о массовых задержания в России участников протестов против повышения пенсионного возраста.
В среду, 27 марта, силовики предприняли две попытки разогнать протестующих. Когда это не получилось, власти пообещали разрешить проведение новой акции через пять дней и протестующие разошлись по домам.
Утром каратели пытались разогнать митинг в Магасе, но получили жесткий отпор. https://t.co/qgoq5fgNGD— Грани.Ру (@GraniTweet) 27 марта 2019 г.
Видео: https://t.co/M9hj0JTilw pic.twitter.com/0Ruae9GWJ5
В то же время «Медиазона» со ссылкой на главу правозащитной организации «Машр» Магомеда Муцольгова сообщает, что согласованный митинг проводился из-за соглашения об определении границы с Чечней, против чего выступили протестующие. Также участники акции потребовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова и роспуска местного парламента. По словам Магомеда Муцольгова, 26 марта, когда началась протестная акция в Магасе, в городе перестал работать мобильный интернет.
"В Магасе происходит просто нереальная жесть. Неудивительно, что там сейчас активно глушат интернет", - написал в социальных сетях блогер Александр Фельдман, выложивший видео столкновений в Магасе в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский политический обозреватель Дмитрий Галкин заявлял, что в России усиливается недовольство граждан властью и что рано или поздно это возмущение выльется в политические действия, что приведет к трансформации российского режима.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.