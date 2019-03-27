Рева рассказал, за что украинцев могут лишить субсидий

Общество

Украинцы, которые получат на руки деньги в рамках монетизации субсидии, но не будут платить за жилищно-коммунальные услуги, могут остаться без этого вида помощи от государства на следующий период, пока не выплатят этот долг. Об этом на брифинге заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«По законодательству, если человек имеет задолженность более, чем один месяц, на сумму более 340 гривен, мы не назначаем субсидию на следующий период, пока он этот долг не погасит. Итак, если вы получаете субсидию и у вас возникла задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, пока вы не погасите эту задолженность, субсидии на следующий срок просто назначена не будет», — уточнил Рева.

По его словам, после того как долг буде погашен, помощь переназначат.

Однако Рева предупредил, что могут быть внесены изменения в законодательство и должникам сэкономленные суммы субсидий уже не будут выдавать «живыми деньгами», а перейдут на безналичный расчет.

Пока, по словам Ревы, нельзя точно сказать, действительно ли люди понесли «монетизированные» деньги платить за коммуналку или использовали их не по назначению. Полная картина будет ясна после 15 апреля. Но он убежден, люди сознательные и больших проблем с оплатой коммунальных услуг не будет.

Как отметил министр соцполитики, механизм переназначения субсидии и условия назначения не меняются. Лишний раз гражданам не нужно ходить за справками.

Напомним, украинцы, пользующиеся субсидией и имеющие переплату по коммунальным услугам, могут платить меньше на сумму неиспользованной субсидии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр соцполитики Андрей Рева отметил, что Кабмин намерен ликвидировать «уравниловку льгот» в Украине, чтобы социальную помощь получали лишь те граждане, которые в ней нуждаются и в том размере, который им необходим для обеспечения базовых потребностей. Для этого в Кабинете министров начали подготовку единого закона об объединении всех действующих норм о подсчете размера и выплате помощи гражданам от государства.

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