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«Оппозиционная платформа – За життя» демонстрирует стабильный рост парламентского рейтинга, – западные социологи
Партия Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа - За життя» поднялась на вторую строчку партийных рейтингов. Об этом свидетельствует социологический опрос, который провел международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).
Так, согласно полученным результатам, шансы на прохождение в следующий состав парламента есть у таких партий: «Слуга народа» Владимира Зеленского (18,2%), «Оппозиционная платформа — За життя» Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Виктора Медведчука (14,8%), «Батьківщина» Юлии Тимошенко (14,5%), «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (11,3%) и «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, Дмитрия Добродомова и Андрея Садового (5,8%).
Что касается президентского рейтинга политиков, то, по данным опроса центра BURI-Украина, если бы выборы главы государство проходили в ближайшее время, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 24,2% опрошенных, Петра Порошенко — 15,1%, Юрия Бойко — 15,0%, Юлию Тимошенко — 14,7%. Другие кандидаты получили следующую поддержку: Анатолий Гриценко — 7,5%, Олег Ляшко — 5,2%, Александр Вилкул — 3,4%, Руслан Кошулинский — 2,8%, Игорь Смешко — 1,9%, Илья Кива — 1,1%, Александр Шевченко (0,8%).
Опрос проводился 24−25 марта 2019 года на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий). Общее количество респондентов составило 2012 человек. Метод опроса — комбинированные интервью. Вероятная погрешность — 2,2%.
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