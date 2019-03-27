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Журналист, выживший в авиакатастрофе «Шапекоэнсе», умер на футбольном поле (фото)
Бразильский журналист Рафаэль Хензел (на фото), которому удалось выжить в авиакатастрофе команды «Шапекоэнсе» в ноябре 2016-го, скончался в возрасте 45 лет от сердечного приступа, играя в футбол, сообщает Globo Esporte.
По информации издания, Гензель потерял сознание на футбольном поле в городе Шапеко. Журналиста срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.
Напомню, что Рафаэль Хензел был одним из шести пассажиров, переживших трагедию 28 ноября 2016 года. Самолет с делегацией «Шапекоэнсе», летевшей в Медельин на финал Кубка Южной Америки против «Насьоналя», разбился в 50 километрах от столицы Колумбии. В катастрофе погибли 71 из 77 пассажиров на борту, включая 19 футболистов. Тогда выжили только три игрока команды — Алан Рушел, Джексон Фолман и Нето, журналист Рафаэль Хензел, стюардесса Химена Суарес и еще один член экипажа — Эрвин Тумири.
После катастрофы журналист вспоминал, что в течение семи часов пролежал без сознания при температуре минус два градуса. «Бог был очень добр ко мне»,— уверял Хензел.
Кслову, позже по итогам расследования причиной катастрофы назвали нехватку авиатоплива.
* В ноябре 2016-го самолет с делегацией «Шапекоэнсе» на борту врезался в склон горы
В память о Рафаэле Хензеле «Шапекоэнсе» попросил перенести ближайший матч команды.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболисты «Шапекоэнсе» должны были лететь другим рейсом и оказались в злополучном самолете в последний момент.
Фото Globo. br
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