Политика

Соцопрос: Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Тимошенко

Агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий провело опрос на тему: «Электоральные преференции накануне выборов президента Украины». Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина». Согласно полученным данным, ожидается достаточно высокая явка избирателей — 62%.

В ходе опроса социологи выяснили, что если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то среди тех, кто будет голосовать и определился со своим выбором, Владимира Зеленского готовы поддержать 24,0% респондентов, Юлию Тимошенко — 16,5%. За Юрия Бойко проголосуют 13,8% опрошенных, Петра Порошенко — 12,9%, Анатолия Гриценко — 7,4%, Олега Ляшко — 5,8%, Александра Вилкула — 3,2%, Игоря Смешко — 2,5%, Руслана Кошулинского — 2,%.

Других кандидатов респонденты поддерживают неохотно, ни один из баллотирующихся на пост президента не получает выше 2% электоральной поддержки. Как отмечается в отчете Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий, кандидаты еще имеют определенный электоральный резерв и могут побороться за голоса 16,7% респондентов, которые не определились со своим выбором.

По мнению социологов, проводивших опрос, наибольшие шансы выхода во второй тур президентских выборов имеет Зеленский, которого поддерживают 24% опрошенных, а его конкурентом, скорее всего, во втором туре будет один из следующих кандидатов: Тимошенко — 16,5%, Бойко — 13,8%, Порошенко — 12,9%. Такой прогноз сохраняет главную интригу президентских выборов в Украине.

Опрос 2004 респондентов проводился 19−25 марта 2019 года во всех областях Украины, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

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