Шаги к энергонезависимости, которые делает Порошенко, позволяют не повышать тарифы на газ, – эксперт

Политика

Решение вопроса энергонезависимости, которым занимается президент Петр Порошенко, позволит не повышать цену на газ, а в перспективе — даже снизить ее. Такое мнение выразил политический консультант Владимир Макаровский на своей странице в Facebook.

«Порошенко заявил, что тарифы на газ повышаться не будут. И в нынешней ситуации это не только и не столько политическое заявление, сколько следствие действующей экономической политики», — пояснил Макаровский.

По мнению эксперта, эти изменения связаны с уходом от влияния России. Ранее, по условиям кабального контракта, который в 2009 году подписала премьер-министр Юлия Тимошенко, Украина должна была платить России за 42 млрд кубометров газа, вне зависимости от того, потребила она его или нет.

«По факту с 2014 года, когда началась российская агрессия, наша страна ежегодно уменьшает потребление газа. В 2017 году мы использовали 14 млрд куб. м, а в 2018 году — всего лишь 10,5 млрд куб. м. Никто не будет спорить, что потреблять меньше газа — это большой шаг к энергонезависимости. А собственно энергетическая независимость напрямую связана с уходом от влияния России. Все мы помним, как Путин шантажировал Украину, отключая газ зимой. Такого больше не должно повториться», — считает политолог.

По его словам, на выборах украинцам нужно будет выбирать не только президента.

«На этих выборах мы, украинцы, будем выбирать — хотим мы решения всех наших вопросов в Москве (поэтому туда уже ездят с поклоном политики) или же стремимся сами их решать, как независимая страна, которая на правах равного партнера советуется с Европой и США», — пишет эксперт.

По мнению Макаровского, шаги, которые предпринимает Порошенко, помогут Украине стать полностью энергетически независимой к 2021−2022 году. А это, в свою очередь, позволит скорректировать тарифы.

«Порошенко заявил, что меры по энергоэффективности, добыча собственного газа, изменение оптовых цен и нынешняя ситуация на рынке позволяют не повышать тарифы на газ. Хотя такие планы у Кабмина были. А уже в 2021—2022 годах Украина станет полностью энергетически независимой, что позволит скорректировать тарифы в меньшую сторону. Если, конечно, мы не вернемся назад „под протекторат“ Кремля, чего так хотят некоторые политики и кандидаты в президенты в частности», ­­- подчеркнул Владимир Макаровский.

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