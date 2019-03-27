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«Социопрогноз»: Тимошенко проходит во второй тур
Во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. За последнюю неделю марта лидер «Батьківщини» увеличила процент своей поддержки и опережает действующего президента Петра Порошенко на 2,2% Таковы данные исследования, проведенного аналитической группой «Социопрогноз» по заказу Института анализа и прогнозирования.
Согласно результатам исследования, если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, то среди тех, кто определился и будет голосовать, Владимира Зеленского готовы поддержать 29% граждан, Юлию Тимошенко -18,7%, Петра Порошенко — 16,5%, Юрия Бойко — на 12,6%, Анатолий Гриценко — 8,9%.
Опрос проводился с 19 по 26 марта 2019 года во всех областях Украины и Киеве Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз» при поддержке Киевского пресс-клуба.
Всего опрошено 2000 респондентов. Метод получения информации — индивидуальное интервью (лицом к лицу) по месту жительства человека. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
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