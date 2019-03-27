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Ляшко не позволит популистам паразитировать на социальных проблемах, — эксперт
Центральная Украина на выборах 31 марта поддержит лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного в период с 5 по 14 марта 2019 года экспертами Киевского международного института социологии, Социологической группы «Рейтинг» и Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
Согласно данным обнародованного социологами исследования, наибольшей электоральной поддержкой лидер Радикальной партии Олег Ляшко пользуется в центральной части Украины. Также зафиксирован существенный рост популярности лидера «радикалов» на Западной Украине. По мнению социологов, мощной электоральной базой Ляшко обладает и на севере страны.
«Почему растут рейтинги Ляшко? По той простой причине, что Ляшко был и остается последовательным социальным политиком, — комментирует результаты опроса политический эксперт Владимир Цыбулько. — Вся его политическая деятельность, в том числе и программная декларация в ходе президентских выборов, базируются на защите интересов самых бедных, самых социально уязвимых украинцев».
Цыбулько отметил также, что в отличие от других политиков, которые используют в своей предвыборной деятельности обещания навести порядок лишь в определенных сферах, Ляшко выстроил грамотную, всестороннюю программу возрождения всей экономики Украины.
«Ляшко активно лоббирует интересы промышленности. Это два крыла социально ориентированной программы лидера Радикальной партии. Промышленность — это рабочие места, зарплаты и наполняемость бюджета. А бюджет, чего и добивается Ляшко, государство обязано расходовать на помощь и социальную поддержку людей. Ни один из политиков не действовал настолько последовательно, как Ляшко, который акцентирует внимание на инструментах решения широкого социального спектра проблем», — говорит политический эксперт.
Цыбулько настаивает, что последовательная программа действий поддержки экономики и экспорта лидера «радикалов» приведет к дополнительным поступлениям в бюджет на реализацию социальных программ.
«Такая социально ориентированная политика принесла свои плоды: отобрала существенную часть голосов у „левых“ и, одновременно, не позволила откровенным популистам паразитировать на социальной проблематике, в том числе — на территории центральных регионов Украины», — подчеркнул в своих комментариях политический эксперт Владимир Цыбулько.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!