Одесских судей, рассматривающих «дело Труханова», вызвали в НАБУ

Происшествия

В среду, 27 марта, в Одессе коллегия судей заявила о вызове в Национальное антикоррупционное бюро Украины в связи рассмотрением дела о покупке завода «Краян», одним из главных фигурантов которого является мэр Одессы Геннадий Труханов. В частности, председательствующий в судебной коллегии Сергей Черевко заявил, что судей вызывают в Киев для дачи пояснений. В суде подчеркнули, что данные действия детективов могут считаться «давлением», а из-за вызова судей в НАБУ для дачи пояснений могут быть перенесены заседания по вышеназванному делу.

Помимо того, по словам представителя центра правого мониторинга, 27 марта стало известно, что уголовное производство начато в отношении свидетелей, которые отказались давать показания в суде. Дело открыто по ч. 1 ст. 385 (отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Большинство свидетелей, которых вызывают в суд, являются чиновниками и депутатами Одесского городского совета. Почти все они утверждают, что ничего не помнят или отказываются от дачи показаний. В настоящее время допрошено более 70 свидетелей. Для дачи пояснением в связи с «Краяном» вызывали «для беседы» также прокуроров. Из-за этого, как пояснили в суде, по ходатайству стороны обвинения уже были перенесены заседания, назначенные на 25 и 26 марта.

Тем временем Одесский горсовет не возвращает в бюджет 95 миллионов гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обращает внимание на то, что Одесский городской совет почти год не делает никаких действий, направленных на возврат в бюджет средств, которые были переплачены при покупке здания завода «Краян» за 185 миллионов. Об этом говорится в распространенном во вторник, 26 марта, специальном заявлении САП. В его тексте, в частности, подчеркивается: «В ходе досудебного расследования экспертным путем установлено, что рыночная стоимость приобретенного здания завода „Краян“ для размещения новой мэрии была вдвое завышена».

В ведомстве напоминают, что 9 января 2018 года для возможности обоснования ООО «Девелопмент Элит» ходатайств об отмене ареста из средств в сумме 185 млн гривен, которые фактически были перечислены за здание завода, между Одесским горсоветом и указанным обществом был заключен договор об изменениях. В соответствии с этими изменениями, цена основного договора была изменена почти вдвое — с 185 млн на 90 млн гривен, а переплаченные средства (95 млн грн) продавец должен был вернуть в бюджет города в течение 14 дней.

В апреле 2018 года на основании постановления апелляционного суда был наложен арест на часть этих средств (почти 93 млн грн), в связи с чем «Девелопмент Элит» получило возможность свободно распоряжаться остальной суммой.

Однако выяснилось, что Одесский городской совет почти год не совершает никаких мер для взыскания с общества «Девелопмент Элит» части средств, которые не были арестованы. На запрос прокурора чиновники сообщили, что ждут в уголовном производстве приговора, вместо того чтобы в претензионно-исковом порядке вернуть в бюджет эти средства.

Кроме того, интересным и неоднозначным, по мнению САП, является факт регистрации ООО «Девелопмент Элит» в здании новой Одесской мэрии по улице Косовской, 2д.

«Во время подготовительного судебного производства коллегией суда было отказано в принятии иска прокурора САП в уголовном производстве о возмещении причиненного преступлением ущерба, — отмечают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. — Кроме того, во время досудебного расследования судом отказано в удовлетворении ходатайств стороны обвинения о применении к служащим Одесского городского совета как меры пресечения в виде содержания под стражей, так и отстранения от должности».

Напомним, арест с части средств, уплаченных за «Краян», был снят 1 февраля 2018 года Соломенским райсудом Киева. Такое решение судья Людмила Кизюн (к слову, на 2 апреля назначено заседание Высшего совета правосудия, который намеревается уволить эту судью) приняла после объяснений представителя «Девелопмент Элит», которое продавало здание и подало ходатайство об отмене ареста.

Одесский городской голова Геннадий Труханов вместе с другими должностными лицами обвиняется в завладении средствами местного бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода «Краян».

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел за 185 млн гривен здание завода у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что мэру Одессы вручено новое подозрение. Кроме того, гражданством Труханова обязали заняться СБУ. Стало известно, что действующий мэр Одессы при получении допуска к государственной тайне якобы умышленно скрыл данные о наличии у него гражданства Российской Федерации.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter