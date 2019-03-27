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- 19:32 «Бавария» объявила о рекордном трансфере в истории немецкого футбола
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«Бавария» объявила о рекордном трансфере в истории немецкого футбола
Самый титулованный футбольный клуб Германии мюнхенская «Бавария» официально объявила о переходе 23-летнего защитника мадридского «Атлетико» Люки Эрнандеса, ставшего прошлым летом чемпионом мира в составе сборной Франции. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года.
Кстати, сумма трансфера футболиста составила рекордные не только для «Баварии», но и всего немецкого футбола, 80 млн евро. Ранее сообщалось, что Эрнандес будет получать в мюнхенском клубе около 13 млн евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
Правда, по итогам медосмотра в немецком клубе у Эрнандеса была диагностирована травма связки колена, и он уже перенес операцию. По словам руководителя медицинского штаба «Баварии» Ханса-Вильхельма Мюллера-Вольфарта, футболист должен восстановиться к старту следующего сезона бундеслиги.
Омечу, что прежний трансферный рекорд в немецком футболе был установлен в 2016 году, когда «Шальке» продал Лероя Сане в «Манчестер Сити» за 55 млн евро. Что же касается «Баварии», то в 2017-м мюнхенцы приобрели полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо за 41,5 миллиона евро.
Люка Эрнандес родился в 1996 году в Марселе, но с 11 лет занимался в школе испанского «Атлетико», с которым позже выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В марте прошлого года футболист отклонил вызов в сборную Франции, так как решил выступать за команду Испании и ждал приглашения от наставника испанцев Хулена Лопетеги. Но, не дождавшись вызова, парень сделал окончательный выбор в пользу своей родины и вскоре… стал в составе команды Дидье Дешама чемпионом мира.
Кстати, Люка Эрнандес сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса (тоже играл за «Атлетико»), а его младший брат Тео Эрнандес выступает за испанский «Реал Сосьедад» (при этом контракт 21-летнего защитника принадлежит «Реалу»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» впервые за восемь лет не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Фото Getty Images
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