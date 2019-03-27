Из Украины выдворили российскую пропагандистку (видео)

Украина

Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении с территории Украины российской журналистки Маргариты Бондарь. Решение принято по материалам СБУ, сообщили в спецслужбе.

«За нарушение миграционного законодательства Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года», — говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины выслала из Украины российскую журналистку, корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян.

По данным СБУ, в течение 2018 Бондарь по заказу российского пропагандистского издания «Украина.ру», входящего в медиахолдинг Дмитрия Киселева, систематически распространяла в интернете неправдивую информацию об общественно-политической ситуации в Украине.

В частности, журналистка публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействии украинских правоохранителей.

Эксперты министерства культуры, как сообщает СБУ, признали, что указанные публикации способствуют разжиганию межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки.

Напомним, в середине марта украинские пограничники не пропустили через границу гражданина России, который представлял одну из канадских телекомпаний. Мужчина был аккредитован и собирался освещать президентскую гонку в Украине. Также невъездным стал известный кремлевский пропагадист из Австрии, шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц.

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