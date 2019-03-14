В Украину не пустили российского журналиста, собиравшегося освещать выборы президента

Украина

Украинские пограничники не пропустили через границу журналиста, гражданина России, который представлял одну из канадских телекомпаний. Мужчина был аккредитован и собирался освещать президентскую гонку в Украине. Об этом во время брифинга заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«С момента активизации въезда аккредитованных журналистов пограничники не пропустили через границу одного журналиста — гражданина Российской Федерации, который представлял одну из канадских телекомпаний и в свое время нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», — сказал Слободян.

По его словам, по спискам ЦИК ожидается прибытие более 800 представителей СМИ. По состоянию на утро 14 марта в Украине уже находится почти 60 представителей иностранных медиаресурсов.

Напомним, на прошлой неделе в Украину не впустили известного кремлевского пропагадиста из Австрии, шефа украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиана Вершютца. Австриец в течение года не сможет посещать территорию Украины.

В начале февраля экс-ведущую «Орла и Решки», известную блогершу Настю Ивлееву завернули из аэропорта в Киеве. Во время пограничного контроля было выявлено, что путешественница в 2017 году побывала в Крыму, не получив на это разрешения украинских служб.

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