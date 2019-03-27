Ультиматум Трампа: Россия должна уйти из Венесуэлы

Мир

В среду, 27 марта, президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с женой временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо Фабианой Росалес. Во время беседы с ней глава американского государства твердо заявил: «Россия должна уйти!». Трамп потребовал от Москвы немедленного вывода российских военнослужащих из Венесуэлы.

Ему был задан вопрос, как можно добиться выполнения этого ультиматума. Трамп ответил: «Посмотрим. У нас есть все опции. Все варианты возможны».

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 24 марта в Каракасе приземлились два российских самолета. В Венесуэлу прибыли не менее 100 военнослужащих из России. Также были доставлен груз весом 35 тонн. Какой — неизвестно. МИД России подтвердил отправку в Венесуэлу военнослужащих. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое страны подписали в 2001 году.

В тот же день состоялся телефонный разговор между государственным секретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон не будет спокойно наблюдать за действиями Москвы в поддержку Николаса Мадуро.

Об этом 27 марта снова заявил вице-президент США Майк Пенс. Прибытие российских военнослужащих в Каракас он назвал «нежелательной провокацией». Пенс потребовал прекратить всю поддержку Мадуро. «Гуайдо является единственным законным президентом Венесуэлы», — подчеркнул вице-президент США.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство «враждебных иностранных вооруженных сил в дела западного полушария».

По информации агентства Reuters, которое ссылается на источник в администрации США, в числе российских военных в Венесуэлу были переброшены силы специального назначения, в частности, специалисты по кибербезопасности. В Вашингтоне считают, что в их задачи может входить оказание поддержки лояльным Николасу Мадуро силовым структурам. Вероятно, они будут осуществлять слежку за Гуайдо и другими лидерами оппозиции, а также обеспечивать защиту правительственной инфраструктуры.

Агентство ТАСС со ссылкой на перуанскую газету El Comercio сообщило, что в аэропорт Каракаса прилетели самолеты Ан-124 и Ил-62 с 99 военнослужащими и 35 тоннами груза на борту. Ими командует начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров. По пути в Венесуэлу самолеты сделали две посадки — в Дамаске и Дакаре. По данным ресурса FlightPix, замеченный в Каракасе Ил-62 эксплуатируется Воздушно-космическими силами России. Аэропорт базирования самолета — Курумоч в Самаре.

Против присутствия в Венесуэле российских военных выступила и Организация американских государств. «Генеральный секретариат отвергает недавнее военное проникновение России на территорию Венесуэлы, которое не было разрешено Национальной ассамблеей, как того требует конституция Венесуэлы», — подчеркивается в заявлении ОАГ.

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