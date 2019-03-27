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Происшествия

Названа причина масштабного сбоя в работе "зеленой" ветки киевского метро

21:25 27 марта 2019 131
На станции метрополитена «Бориспольская»
Инф. «ФАКТОВ»

Днем 27 марта в Киевском метрополитене произошла поломка на станции «Бориспольская». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Причиной ЧП стала техническая неисправность — поломка поезда. Он вышел из строя при подъезде к депо, из-за чего оказался блокирован процесс смены поездов.

Сломанный поезд удалось экстренно оттянуть в ремонтный бокс, и только после этого, примерно через час, «зеленая» ветка метрополитена начала работать согласно штатному режиму.

Напомним, 23 марта в киевском метрополитене произошел коллапс на станции «Святошин». Его спровоцировало закрытие на ремонт второго вестибюля на станции. При этом о реконструкции киевлян предупреждали заранее.

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