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Названа причина масштабного сбоя в работе "зеленой" ветки киевского метро
Днем 27 марта в Киевском метрополитене произошла поломка на станции «Бориспольская». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Причиной ЧП стала техническая неисправность — поломка поезда. Он вышел из строя при подъезде к депо, из-за чего оказался блокирован процесс смены поездов.
Сломанный поезд удалось экстренно оттянуть в ремонтный бокс, и только после этого, примерно через час, «зеленая» ветка метрополитена начала работать согласно штатному режиму.
Напомним, 23 марта в киевском метрополитене произошел коллапс на станции «Святошин». Его спровоцировало закрытие на ремонт второго вестибюля на станции. При этом о реконструкции киевлян предупреждали заранее.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?