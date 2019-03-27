Умер знаменитый советский космонавт

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В среду, 27 марта, скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский. Ему было 84 года. Как сообщает Роскосмос, прощание с Быковским пройдет 29 марта в 12:00 в Доме космонавтов в Звездном городке в Подмосковье. В тот же день состоятся и похороны. Космонавт будет покоиться в деревне Леониха Московской области.

Валерий Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад Московской области. В отряд космонавтов был принят в 1960 году. Совершил три полета в космос — в июне 1963 года, в сентябре 1976 года и в августе 1978 года.

Первый полет Быковский совершил в качестве командира корабля «Восток-5» совместно с кораблем «Восток-6», который пилотировала Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт в истории.

Быковский был женат на Валентине Суховой. Она работала в музее Звездного городка. Их сыновья Валерий и Сергей стали летчиками. Старший был женат на Татьяне Рождественской, дочери космонавта Валерия Рождественского. Валерий Быковский-младший погиб в авиакатастрофе.

Напомним, в апреле 2018 года скончался советский космонавт Владимир Ляхов. Уроженцу Луганской области было 76 лет.

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