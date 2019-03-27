Спорт

УЕФА после жалоб Португалии и Люксембурга завел дело по ситуации с натурализацией Мораеса

УЕФА открыл дисциплинарное производство по участию форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса (на фото) в составе сборной Украины в отборочных поединках Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

Производство было открыто после жалоб Федераций футбола Люксембурга и Португалии, которые считают, что натурализация родившегося в Бразилии футболиста состоялась с нарушением норм ФИФА.

Португальцы и люксембуржцы утверждают, что Мораес не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста и поэтому не имел права получать новое спортивное гражданство. В Федерации футбола Украины придерживаются совершенно иной точки зрения.

Дело будет рассматриваться Европейским футбольным союзом в соответствии со статьей 55 дисциплинарного регламента УЕФА. Протест был подан в контрольный, этический и дисциплинарный органы УЕФА, которые примут решение по нему на одном из ближайших заседаний (дата пока не объявлена).

Понятное дело, что на войне все средства хороши (два технических поражения сборной Украины были бы Португалии и Люксембургу ой как на руку). Но, похоже, шансы соперников команды Андрея Шевченко выиграть «дело Мораеса» ничтожно малы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес получил украинский паспорт.

Фото ffu.ua



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