26.94 / 27.18 30.32 / 30.75
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Из-за позиции Дании завершение строительства "Северного потока-2" может быть отсрочено на годы

21:49 27 марта 2019 24
Строительство газопровода
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг признал, что последние действия правительства Дании могут оттянуть завершение проекта на годы. Об этом «Европейская правда» сообщила со ссылкой на BiznesAlert.pl.

В письме правлению компании Варнигш сообщил, что Дания с подачи Датского энергетического агентства) не дает согласия на прохождение газопровода к северу от острова, и стремится получить оценку по южному маршрут, который проходит через территориальные воды Дании, а значит, подпадает под действие закона, позволяющего Копенгагену оценить просьбу о строительстве «Северного потока-2» на предмет соответствия приоритетам внешней политики и политике безопасности.

Он также отметил, что Nord Stream 2 AG может обжаловать это решение до 24 апреля. Процедура может длиться несколько месяцев и может быть новая апелляция. Также Дания может спросить мнение Польши по этому поводу.

«Все вместе это может длиться годы», — предупреждает представитель компании.

28 февраля Датское энергетическое агентство (DEA) объявило, что ратификация соглашения между Польшей и Данией о морских границах в Балтийском море означает, что Копенгаген должен получить от Nord Stream 2 AG полную оценку экологического воздействия проекта газопровода, который будет проходить через датские территориальные воды. При этом DEA попросило у оператора проекта газопровода «Северный поток 2» дополнительную экологическую оценку основного маршрута следования газопровода, к югу от острова Борнхольм.

Напомним, инициированный Россией проект «Северный поток-2» после реализации причинит значительный ущерб украинской газотранспортной системе. В Украине оценивают потенциальный ущерб в 12 млрд долларов и через суд хотят добиться возмещения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.

Киев
+1

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины