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Из-за позиции Дании завершение строительства "Северного потока-2" может быть отсрочено на годы
Генеральный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг признал, что последние действия правительства Дании могут оттянуть завершение проекта на годы. Об этом «Европейская правда» сообщила со ссылкой на BiznesAlert.pl.
В письме правлению компании Варнигш сообщил, что Дания с подачи Датского энергетического агентства) не дает согласия на прохождение газопровода к северу от острова, и стремится получить оценку по южному маршрут, который проходит через территориальные воды Дании, а значит, подпадает под действие закона, позволяющего Копенгагену оценить просьбу о строительстве «Северного потока-2» на предмет соответствия приоритетам внешней политики и политике безопасности.
Он также отметил, что Nord Stream 2 AG может обжаловать это решение до 24 апреля. Процедура может длиться несколько месяцев и может быть новая апелляция. Также Дания может спросить мнение Польши по этому поводу.
«Все вместе это может длиться годы», — предупреждает представитель компании.
28 февраля Датское энергетическое агентство (DEA) объявило, что ратификация соглашения между Польшей и Данией о морских границах в Балтийском море означает, что Копенгаген должен получить от Nord Stream 2 AG полную оценку экологического воздействия проекта газопровода, который будет проходить через датские территориальные воды. При этом DEA попросило у оператора проекта газопровода «Северный поток 2» дополнительную экологическую оценку основного маршрута следования газопровода, к югу от острова Борнхольм.
Напомним, инициированный Россией проект «Северный поток-2» после реализации причинит значительный ущерб украинской газотранспортной системе. В Украине оценивают потенциальный ущерб в 12 млрд долларов и через суд хотят добиться возмещения.
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