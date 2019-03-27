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В Киеве мужчина поджег квартиру бывшей жены: полицейские спасали детей из окон верхних этажей (фото)
В Киеве на Троещине 27 марта около 15:30 мужчина поджег квартиру с ребенком. Пожар начался по адресу улица Сержа Лифаря, 11 на 7 этаже жилого дома. Спасатели эвакуировали людей из соседних квартир.
Как сообщили в патрульной полиции Киева, квартиру поджег мужчина, который ранее был мужем женщины, проживающей в квартире. В помещении в это время находилась она сама, ее мать и 10-летний сын. Часть подожженного помещения, двери соседней квартиры и коридор подъезда выгорели дотла. Пожаром был охвачен почти весь 7-й этаж.
Инспекторы эвакуировали жильцов дома, ведь задымление разошлось на 7, 8 и 9 этажи и было настолько сильным, что люди не могли дышать. Полицейские стучали в каждую дверь, чтобы люди как можно быстрее покинули помещение. Детей из задымленного помещения полицейские выносили на руках.
Патрульные по высотной лестнице с балкона на 8 этаже сняли 5-летнюю девочку, а из окна 7 этажа 12-летнего мальчика. Также с подожженной квартиры эвакуировали женщину, ее сына и мать.
Патрульные полицейские оперативно установили местонахождение мужчины, совершившего поджог и задержали его в одной из квартир на улице Закревского.
Как писали «ФАКТЫ», в декабре в Одессе мужчина убил и поджег бывшую жену, так как не мог поделить с ней единственного ребенка.
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