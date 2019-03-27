Британский парламент не смог выбрать ни один из восьми вариантов Brexit

Мир

В среду, 27 марта, состоялось очередное заседание Палаты общин британского парламента по вопросу Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Депутатам были предложены восемь вариантов дальнейших действий, в том числе отказ от Brexit, проведение второго референдума, так называемый «мягкий» Brexit, выход из состава ЕС 12 апреля без всякого соглашения.

Перед началом заседания премьер-министр Тереза Мэй провела встречу с депутатами от Консервативной партии. Она заявила, что готова уйти в отставку уже в мае при условии, что Палата общин примет проект договора по условиям Brexit, согласованный с Брюсселем. Как уже сообщали «ФАКТЫ», парламент уже дважды отвергал этот документ подавляющим большинством голосов.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу

Мэй намеревалась вынести договор на голосование в третий раз, но ей не позволил это сделать спикер Палаты общин Джон Беркоу. При этом он сослался на парламентскую традицию, которая возникла в далеком 1604 году. Заключается она в том, что членов парламента нельзя повторно заставлять голосовать по уже отклоненному законопроекту в течение одной сессии. Беркоу потребовал, чтобы правительство внесло серьезные изменения в документ. Косметические правки не устраивают, подчеркнул спикер.

Тереза Мэй на нынешнем заседании парламента была в роли зрителя

В среду, 27 марта, Мэй заявила своим однопартийцам, что будет настаивать на третьем обсуждении договора с ЕС только в том случае, если в Палате общин сложится большинство, готовое поддержать это соглашение. Однако в начале заседания Беркоу снова заявил, что не допустит нарушения правил. Документ в нынешнем его виде, подчеркнул спикер, принят к обсуждению и голосованию не будет.

Членов парламента ознакомили со всеми восемью вариантами, после чего им было предоставлено время для обдумывания и голосования, итоги которого были оглашены в 23:55 по киевскому времени. Ни один из вариантов не смог набрать достаточно голосов! Ситуация с Brexit стала еще более запутанной. BBC с иронией сообщает, что депутаты выбрали девятый вариант — День сурка!

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