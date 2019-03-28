Мир

Помпео: США предпримут совместные с НАТО меры против России из-за ее агрессии в Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео анонсировал в ближайшем будущем совместные с НАТО дополнительные меры против России в связи с ее агрессией по отношению к Украине. Об этом сообщает Reuters.

В частности, выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США в среду, 27 марта, Помпео отметил, что на следующей неделе Вашингтон посетят представители стран Североатлантического альянса.

«На следующей неделе, надеюсь, я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы совместно предпримем против Кремля», — отметил госсекретарь США.

Кроме того, в ответ на вопрос сенатора Стива Чабота Помпео отметил, что Америка обеспечила украинский народ средствами обороны, разведывательной помощью — свидетелем этого он стал на своей предыдущей должности директора ЦРУ.

Также глава Госдепа подчеркнул, что Америка поддерживает Украину и Грузию в противостоянии российскому вмешательству в выборы, и в частности, во время нынешней президентской гонки.

Напомним, что ранее Североатлантический совет НАТО призвал Российскую Федерацию вернуть Украине контроль над оккупированным Крымом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео назвал «циничной ложью» попытки России оправдать оккупацию Крыма и призвал РФ вернуть контроль над полуостровом Украине, поскольку это украинская территория.

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